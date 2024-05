En grève pour sortir MDA Espace de la lune





MONTRÉAL, le 9 mai 2024 /CNW/ - Les 160 travailleurs et travailleuses de MDA Espace ont déclenché la grève hier soir pour régler la négociation. En assemblée générale le 8 mai, les membres du syndicat ont rejeté à 98 % l'offre de l'employeur et ont mis à exécution leur mandat de grève pour le forcer à reconnaitre leurs efforts.

La grève se déroulera jusqu'au 12 mai dans l'entreprise spécialisée en robotique et en opérations spatiales et aura un effet perturbant sur la production. Dans les derniers jours, le syndicat avait clairement indiqué que des avancées significatives devaient être constatées pour éviter la grève. Malgré quelques gains intéressants obtenus récemment, les travailleuses et les travailleurs ont considéré l'offre patronale insuffisante. C'est particulièrement le cas sur le plan salarial, alors que l'inflation continue d'être un enjeu de préoccupation majeure.

Rappelons que le syndicat a adopté à 99 % un mandat de séquences de grève pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée dans les dernières semaines.

« Nos pressions font avancer la négociation?; mais pas suffisamment pour atteindre un règlement. C'est pourquoi nous sommes allés voir les membres, qui nous ont dit que la grève est le moyen que ça nous prend pour débloquer la négociation. C'est à croire que l'employeur ne nous prenait pas au sérieux. Il est maintenant temps qu'il sorte de la lune et qu'il s'assoie avec nous pour convenir d'une bonne convention collective », lance Michel Mercier, président du Syndicat des travailleuses et travailleurs de MDA Espace-CSN.

« Avec les ententes qui se négocient actuellement dans le secteur, MDA Espace doit en faire plus et bonifier son offre à la table de négociation. Les affaires vont extrêmement bien pour l'entreprise, je m'explique mal leur attitude actuellement », rajoute Louis Bégin, président de la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN).

« Les travailleurs et les travailleuses de MDA Espace sont en grève pour se faire respecter?! Ils montrent la force de leur solidarité pour que l'employeur comprenne enfin que c'est le temps d'en faire plus pour régler la négociation », poursuit Chantal Ide, vice-présidente du Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN).

« Cette négociation tarde à se régler et les travailleuses et les travailleurs ont tout fait pour que l'employeur arrive avec des offres sérieuses. L'inflation frappe les travailleurs et travailleuses de plein fouet et ça prend de meilleures augmentations salariales pour éviter l'appauvrissement. Il n'y a aucune raison qui justifie que MDA Espace refuse de répondre aux demandes de ses salarié-es. Si elle est dans une si bonne posture économique, c'est grâce à leur travail quotidien », de conclure François Enault, 1er vice-président de la CSN.

À propos de la CSN

Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise. Composée de plus de 1?600 syndicats, elle défend près de 330?000 travailleuses et travailleurs réunis dans huit fédérations ainsi que dans treize conseils centraux régionaux, principalement sur le territoire du Québec. La CSN est une organisation syndicale qui oeuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise.

