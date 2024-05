Violence vécue par les adolescents et adolescentes dans les milieux sportifs au Québec





QUÉBEC, le 9 mai 2024 /CNW/ - L'Institut de la statistique du Québec (ISQ) dévoile aujourd'hui les résultats de l'Étude sur le vécu des adolescents et adolescentes dans les milieux sportifs au Québec (EVAQ), menée auprès de 19?642 jeunes du secondaire du 7 novembre 2022 au 16 juin 2023 dans les écoles publiques et privées québécoises. Parmi ces répondants et répondantes, 9 221 jeunes de 14 ans et plus pratiquent un sport organisé.

Les résultats qui suivent portent uniquement sur les jeunes répondants et répondantes qui pratiquent un sport organisé; ils ne peuvent être inférés à l'ensemble des jeunes du secondaire.

Violence subie de la part d'une personne en position d'autorité au cours du parcours sportif

Environ 40 % des jeunes répondants et répondantes ont été victimes d'au moins une forme de violence de la part d'une personne en position d'autorité. Plus précisément :

11 % ont été victimes d'au moins un geste de violence physique, soit 13 % des garçons et 9 % des filles;

8 % ont été victimes d'au moins un geste de violence sexuelle, soit 9 % des filles et 6 % des garçons;

26 % ont été victimes d'au moins un geste de violence psychologique ou de négligence, soit 30 % des filles et 23 % des garçons.

Parmi les victimes masculines d'au moins un geste de violence physique de la part d'une personne en autorité, la majorité (85 %) ont indiqué avoir subi cette violence de la part de personnes de genre masculin.

Chez les victimes féminines d'au moins un geste de violence physique, 53 % ont déclaré avoir subi cette violence de la part de personnes de genre féminin, 36 % de la part de personnes de genre masculin et 11 % de la part des deux.

Parmi les victimes d'au moins un geste de violence sexuelle :

28 % en ont subi un pour la première fois à l'âge de 10 ans ou avant;

33 %, entre 11 et 13 ans;

39 %, à l'âge de 14 ans ou après.

Violence subie de la part d'un pair au cours du parcours sportif

Environ 45 % des jeunes répondants et répondantes ont été victimes d'au moins une forme de violence de la part d'un pair. Plus précisément :

20 % ont été victimes d'au moins un geste de violence physique, soit 24 % des garçons et 15 % des filles;

14 % ont été victimes d'au moins un geste de violence sexuelle, soit 16 % des filles et 11 % des garçons;

36 % ont été victimes d'au moins un geste de violence psychologique, soit 38 % des filles et 34 % des garçons.

Parmi les victimes d'au moins un geste de violence sexuelle :

25 % en ont subi un pour la première fois à l'âge de 10 ans ou avant;

40 %, entre 11 et 13 ans;

36 %, à l'âge de 14 ans ou après.

Pour voir des exemples de manifestations de la violence en contexte sportif ayant fait l'objet de l'étude, consultez les exemples de manifestation de la violence en contexte sportif de la page présentant les résultats.

Les limites de l'étude Il est important de savoir que contrairement aux résultats des enquêtes ou études habituellement réalisées par l'ISQ, les résultats de l'EVAQ ne peuvent être généralisés à l'ensemble des jeunes du secondaire pratiquant un sport. En effet, les résultats dressent uniquement le portrait des jeunes ayant répondu au questionnaire de l'étude. L'ISQ réalise exceptionnellement des études exploratoires comme celle-ci lorsqu'elles permettent de combler un manque d'information sur une problématique peu étudiée. Qui plus est, aucune étude sur le sujet dans le monde n'avait été réalisée auparavant avec un échantillon de cette ampleur. Les résultats de l'EVAQ nous permettent de savoir comment et dans quel contexte les jeunes qui disent avoir vécu de la violence l'ont subie. Grâce à ces nouvelles données, le ministère de l'Éducation et la Chaire de recherche Sécurité et intégrité en milieu sportif de l'Université Laval, partenaires de l'étude, pourront se pencher davantage sur la violence subie en contexte sportif, un sujet d'intérêt public.

