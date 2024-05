iA Groupe financier annonce des changements à son comité exécutif





Départ à la retraite de Michael L. Stickney, nouvelles responsabilités pour Sean O'Brien et Denis Berthiaume et nomination de Louis-Philippe Pouliot.

QUÉBEC, le 9 mai 2024 /CNW/ - iA Groupe financier (TSX: IAG) annonce aujourd'hui les changements suivants au sein de son comité exécutif.

Après 25 ans de services dévoués à iA Groupe financier, Michael L. Stickney, vice-président exécutif, chef de la croissance des opérations américaines et cochef des acquisitions, nous a informés de son intention de prendre sa retraite dans les mois à venir.

Monsieur Stickney a commencé sa carrière chez iA lors de l'acquisition de Seaboard Life en 1999, assumant diverses responsabilités au fil des ans. Il a notamment dirigé les secteurs des services aux concessionnaires et des marchés spéciaux avant de se consacrer aux opérations américaines. Il est chef de la croissance des opérations américaines et cochef des acquisitions de iA depuis août 2023. Auparavant, il a aussi été responsable de la croissance au Canada et aux États-Unis.

Monsieur Stickney restera en poste au cours des prochains mois en tant que conseiller stratégique afin d'assurer une transition en douceur avec son successeur.

Nomination de Sean O'Brien aux États-Unis

Déjà membre du comité exécutif, Sean O'Brien deviendra chef de la croissance des opérations américaines. Monsieur O'Brien s'est joint à iA en 2015 et il compte près de 30 ans d'expérience dans la direction et la croissance d'entreprises dans le secteur financier. Précédemment vice-président exécutif, Solutions d'assurance et d'épargne collectives, Sean O'Brien a également dirigé le secteur de la gestion de patrimoine. Monsieur O'Brien consacrera désormais toute son attention à la croissance des activités américaines.

Ses responsabilités engloberont l'ensemble des activités de iA aux États-Unis : services aux concessionnaires, assurance individuelle et Vericity, une compagnie d'assurance vie et une agence numérique américaine, lorsque la transaction sera finalisée.

Nomination de Denis Berthiaume

Une partie des responsabilités précédentes de Mike Stickney consistait à codiriger les acquisitions, un mandat qui sera désormais entièrement confié à Denis Berthiaume. En tant que vice-président exécutif, stratégie, performance, fusions et acquisitions de iA, il orchestrera les efforts de toutes les unités d'exploitation pour déployer le capital dans des acquisitions qui créeront de la valeur pour les actionnaires.

Denis Berthiaume occupe le poste de vice-président exécutif, stratégie et performance et cochef des acquisitions depuis août 2023. Il supervise deux principaux domaines de responsabilité. Le premier concerne les fonctions de stratégie et de performance dans une maximisation de l'alignement stratégique et opérationnel. Le second domaine de responsabilité porte sur les acquisitions.

Nomination de Louis-Philippe Pouliot

Nous avons le plaisir d'annoncer la nomination de Louis-Philippe Pouliot au poste de vice-président exécutif, Solutions d'assurance et d'épargne collectives.

Monsieur Pouliot est entré en poste chez iA en 2008, où il a d'abord travaillé comme actuaire aux États-Unis et au service de l'actuariat institutionnel. En 2018, il a été nommé directeur de l'actuariat institutionnel, puis directeur principal à compter de janvier 2019. En 2021, Monsieur Pouliot a été promu au poste de vice-président, Administration, Solutions d'assurance et d'épargne collectives, où il a été promu vice-président principal en janvier 2022.

Monsieur Pouliot se joindra au comité exécutif de iA Groupe financier.

Ces changements entreront en vigueur le 29 mai 2024.

« Mike Stickney a joué un rôle très important dans le succès de iA au cours des dernières décennies, et nous lui sommes très reconnaissants de sa contribution, a déclaré Denis Ricard, président et chef de la direction. Je lui souhaite une très bonne retraite. Sean O'Brien, qui lui succédera, est un brillant dirigeant qui se distingue par son sens des affaires. Il a démontré sa capacité à générer une croissance des ventes et des profits dans les différentes unités d'exploitation qu'il a dirigées. Je tiens également à féliciter Denis Berthiaume et Louis-Philippe Pouliot pour leurs nouvelles responsabilités. »

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine parmi les plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondée en 1892, l'entreprise figure au nombre des grandes sociétés publiques au pays. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

Pour recevoir par courriel les communiqués de presse de iA Groupe financier, vous pouvez vous inscrire à notre infolettre sur notre site Internet, à l'adresse ia.ca.

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

SOURCE iA Groupe financier

9 mai 2024 à 08:08

Communiqué envoyé leet diffusé par :