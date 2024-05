Appel de projets en achat local - Plus de 3,6 M$ pour promouvoir les produits québécois à Montréal





MONTRÉAL, le 9 mai 2024 /CNW/ - À la suite d'un appel de projets lancé à l'automne 2023 pour promouvoir l'achat local partout au Québec, le gouvernement a sélectionné 26 initiatives, auxquelles il accorde des aides totalisant plus de 9,2 millions de dollars. Huit d'entre elles seront réalisées dans la région de Montréal.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, et le ministre délégué à l'Économie et ministre responsable de la Lutte contre le racisme, M. Christopher Skeete, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

L'appel de projets était divisé en deux volets :

A) La promotion des produits ayant obtenu l'une des marques de certification de l'organisme Les Produits du Québec (LPDQ).

B) La résilience des chaînes d'approvisionnement manufacturières du Québec.

Dans le cadre du volet A, l'Association des gens d'affaires de Notre-Dame-de-Grâce (BizNDG) reçoit 690 000 $ pour mettre en place le programme VilleUnie, qui vise à promouvoir les produits vérifiés par LPDQ de même que le commerce local, en ligne et sur les artères commerciales.

De son côté, le Conseil québécois du commerce de détail (CQCD) se voit attribuer 246 000 $ pour réaliser une tournée en autobus québécois dans neuf régions du Québec afin de promouvoir l'achat local et les produits certifiés LPDQ.

Le volet B concerne six organisations, dont Propulsion Québec, qui bénéficie d'un appui de 465 058 $ pour caractériser et numériser la chaîne d'approvisionnement du secteur des transports électriques et intelligents par l'entremise d'une solution innovante en technologies de l'information. Le but du projet : augmenter la part des intrants québécois.

L'Institut d'innovation en logistique du Québec (InnovLOG) dispose d'un appui de 1 110 000 $ pour la création d'un réseau d'approvisionnement en matériaux de construction et d'un outil de simulation des stratégies d'approvisionnement de la filière du bois au Québec.

Le gouvernement octroie également un financement de 353 875 $ au Centre de recherche et d'innovation en habillement Vestechpro afin qu'il mène des études, un diagnostic et des projets pilotes en vue d'accélérer la transition du secteur de la mode vers de nouveaux modèles de chaînes d'approvisionnement et logistiques. Cette initiative vise à mieux intégrer la production locale dans l'industrie de l'habillement.

Grâce à une aide gouvernementale de 453 000 $, Startup Montréal pourra réaliser une tournée du Québec afin de faciliter la création de partenariats, de preuves de concept et de collaborations entre de jeunes entreprises technologiques innovantes et des entreprises manufacturières en activité dans plusieurs régions du Québec.

Pour sa part, Excellence industrielle Saint-Laurent peut compter sur un appui de 195 570 $ pour mieux cibler les besoins en intrants de plusieurs filières de la région métropolitaine, rechercher des fabricants potentiels et les accompagner dans la révision de leurs procédés et processus de fabrication.

Enfin, le gouvernement a consenti 90 000 $ à Mmode, la Grappe métropolitaine de la mode afin qu'elle réalise des diagnostics et des recommandations auprès des vingt principaux manufacturiers de mode du Québec. Cette initiative les aidera à faire appel à plus de fournisseurs locaux.

Citations :

« En privilégiant les produits québécois, nous dynamisons l'économie locale et consolidons nos chaînes d'approvisionnement. Les projets sélectionnés inciteront les clients à choisir des produits certifiés, ce qui favorisera nos producteurs montréalais. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« L'engouement entourant l'achat local continue de grandir, et c'est d'autant plus pertinent pour les entreprises de se munir d'une certification crédible et fiable comme celle délivrée par LPDQ. Bravo aux organisations qui mettent en valeur les produits de chez nous! Je suis vraiment fier que la communauté d'affaires de Montréal embarque d'aussi belle façon dans ce mouvement. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie et ministre responsable de la Lutte contre le racisme

« Nous nous réjouissons de constater qu'autant d'organisations d'envergure priorisent la promotion de l'achat local par le biais d'initiatives uniques. Ces multiples projets permettront à la fois de valoriser les marques de certification de LPDQ auprès des consommateurs et de faciliter le maillage entre les entreprises. Il s'agit d'un grand honneur pour notre organisme de soutenir l'Association des gens d'affaires de Notre-Dame-de-Grâce et de poursuivre notre collaboration avec le CQCD afin de stimuler la reconnaissance et l'essor des produits québécois. »

Elfi Morin, directrice générale des Produits du Québec

« L'achat local est vital pour le bien-être de notre province et de nos communautés. BizNDG est fière d'avoir été choisie pour collaborer avec LPDQ, le Ministère et ses autres partenaires afin de créer la dynamique d'achat local nécessaire dans les artères commerciales de son secteur et d'autres secteurs à Montréal. Il est temps d'unir nos forces pour mettre en valeur le savoir-faire d'ici et bâtir un avenir économique prospère et durable pour notre génération et celles à venir. »

Marc Chriqui, directeur général de BizNDG

« L'achat local a toujours été au coeur des préoccupations du CQCD. Nous sommes ravis de pouvoir aller à la rencontre de détaillants de plusieurs régions du Québec, d'entendre leurs enjeux et de leur proposer diverses pistes de solution venant de nos différents partenaires. Le secteur du commerce de détail est bien vivant aux quatre coins de la province, et cette tournée constitue une belle occasion pour eux comme pour nous. »

Damien Silès, directeur général du Conseil québécois du commerce de détail

« Ce projet témoigne de notre engagement envers la valorisation de la chaîne d'approvisionnement québécoise. En renforçant cette chaîne et en la rendant plus locale, nous visons à maximiser les retombées économiques au Québec tout en réduisant considérablement les émissions de gaz à effet de serre associées au transport. Le soutien de nos manufacturiers locaux contribuera à stimuler une production durable et responsable. »

Michelle LLambías Meunier, présidente-directrice générale de Propulsion Québec

« La véritable innovation en logistique réside dans notre capacité à optimiser les chaînes d'approvisionnement tout en favorisant l'épanouissement économique local. En tant qu'Institut d'innovation en logistique du Québec, nous nous engageons à propulser cette vision, unissant expertise et créativité pour renforcer la résilience de nos industries et soutenir nos communautés. »

Othmane Dayi, directeur scientifique chez InnovLOG

« Vestechpro se réjouit de cet appui, qui lui permettra de soutenir les entreprises québécoises de la mode et de l'habillement face aux défis qu'elles rencontrent en lien avec leurs chaînes d'approvisionnement. En collaboration avec InnovLOG et forts de nos expertises respectives, nous développerons des solutions améliorant la résilience de notre industrie en favorisant l'innovation, la durabilité et la compétitivité. »

Paulette Kaci, directrice générale de Vestechpro

« Le succès de l'économie du Québec passe invariablement par l'innovation. Pour y arriver, nous devons agir sur deux volets : faciliter l'accès à l'innovation pour nos PME existantes et aider nos startups technologiques à commercialiser leurs innovations. Grâce à la Tournée régionale des startups technologiques québécoises, nous répondrons ainsi à ces deux volets par des maillages productifs en combinant les besoins de nos PME et de nos startups technologiques. C'est donc tout le Québec qui en ressort gagnant! D'ailleurs, le projet compte déjà sur l'engagement de plusieurs partenaires dévoués, dont les espaces régionaux d'accélération et de croissance, des partenaires stratégiques avec lesquels nous travaillons en étroite collaboration à faire briller le Québec par ses régions et leur apport au bien-être économique de la province. »

Richard Chénier, directeur général de Startup Montréal

« Excellence industrielle Saint-Laurent se réjouit de cette annonce, qui lui permettra d'agir proactivement sur le rapprochement de la chaîne de valeur régionale tout en stimulant la productivité, l'exploitation des partenariats commerciaux et, au bout du compte, la circularité et la résilience de l'économie québécoise. »

Leesa Hodgson, directrice générale d'Excellence industrielle Saint-Laurent

« En tant que catalyseur majeur de l'industrie de la mode au Québec, Mmode, la grappe métropolitaine de la mode, est fière de lancer ce projet axé sur la résilience de la chaîne d'approvisionnement des entreprises manufacturières de notre secteur. Cette initiative incarne notre engagement profond envers le développement durable, la résilience de notre secteur et la prospérité de l'économie locale. Nous sommes convaincus que cette collaboration renforcera notre industrie et ouvrira de nouvelles occasions durables pour nos entreprises tout en contribuant positivement à notre communauté et à notre environnement. »

Mathieu St-Arnaud, directeur général de Mmode, la Grappe métropolitaine de la mode

Faits saillants :

Trois marques de certification sont délivrées par LPDQ : Produit du Québec, Fabriqué au Québec et Conçu au Québec.

Jusqu'à présent, plus de 160 manufacturiers ont obtenu l'une de ces trois marques, pour un total de plus de 64 000 produits certifiés.

