Estrie : deux syndicats du transport scolaire de nouveau en grève bientôt





SHERBROOKE, QC, le 8 mai 2024 /CNW/ - Ce mercredi 8 mai, des avis de grève concernant le Syndicat des travailleuses et travailleurs des Autobus de l'Estrie-CSN et le Syndicat des travailleuses et travailleurs des Autobus La Sapinière-CSN ont été envoyés au ministère du Travail. La séquence de grève serait déclenchée du 22 au 31 mai inclusivement.

Une centaine de routes seront affectées par ces arrêts de travail.

La FEESP-CSN compte plus de 425 syndicats affiliés représentant 65?000 membres oeuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Le Conseil central des syndicats nationaux de l'Estrie-CSN regroupe quelque 12?500 membres issus de tous les secteurs d'activité, privés et publics, réunis au sein de 120 syndicats sur une base régionale.

SOURCE CSN

8 mai 2024 à 15:44

Communiqué envoyé leet diffusé par :