Les ministres fédérale, provinciaux et territoriaux se réunissent pour appuyer la culture et le patrimoine lors de leur rencontre annuelle

WHITEHORSE, YT , le 17 mai 2024 /CNW/ - Les ministres fédérale, provinciaux et territoriaux (FPT) responsables de la culture et du patrimoine ont tenu leur rencontre annuelle à Whitehorse, au Yukon, du 15 au 17 mai 2024, pour discuter de sujets prioritaires et échanger des renseignements ainsi que des pratiques exemplaires quant aux enjeux et aux opportunités dans les secteurs de la culture et du patrimoine au Canada. La rencontre a été coprésidée par les ministres Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, et John Streicker, ministre du Tourisme et de la Culture du Yukon.

Les gouvernements FPT ont convenu, en 2021, d'un cadre stratégique quinquennal (2021-2026) pour orienter leur collaboration selon trois priorités :

renforcer l'économie créative;

renforcer les ressources culturelles et patrimoniales du Canada ;

; renforcer la mobilisation et la promotion dans les secteurs de la culture et du patrimoine.

Lors de la rencontre de 2024, les ministres ont reçu une mise à jour du gouvernement fédéral sur la situation économique des secteurs des arts, de la culture et du patrimoine au Canada, ainsi que les difficultés persistantes que connaissent les sous-secteurs qui dépendent de la participation du public. Ils ont également été informés des initiatives fédérales récentes touchant le secteur culturel, dont la Loi sur les nouvelles en ligne, entrée en vigueur le 19 décembre 2023. De plus, ils ont abordé les défis et les opportunités, et ils ont souligné l'importance pour les gouvernements FPT de travailler ensemble afin de soutenir les secteurs des arts, de la culture et du patrimoine.

Dans le cadre d'une présentation du Yukon sur la conservation et l'interprétation du patrimoine, les ministres ont discuté des moyens de soutenir la gestion collaborative des ressources patrimoniales d'une manière qui respecte et soutient les communautés autochtones.

Reconnaissant que le rapatriement d'objets culturels autochtones peut contribuer aux efforts de réconciliation menés par chaque gouvernement, les ministres ont pu aborder le rapatriement par l'Alberta de la Manitou Asinîy (également connue sous le nom de pierre Manitou) afin qu'elle soit confiée aux Autochtones. Ils se sont également penchés sur les activités de mobilisation actuelles visant à élaborer un nouveau cadre pour le rapatriement des objets non sacrés en Alberta.

Les ministres ont également discuté de l'évolution du paysage numérique, l'accent étant mis sur les répercussions de l'intelligence artificielle sur les industries culturelles, notamment sur des questions telles que les droits d'auteur, les hypertrucages, la transparence, la main-d'oeuvre, la diversité et l'inclusion, et les programmes de financement. Ils ont convenu que la Table FPT sur la culture et le patrimoine établira un groupe de travail sur l'intelligence artificielle afin de discuter des enjeux et des possibilités pour le secteur.

Au cours d'une discussion sur les moyens de garantir un accès continu à un journalisme fiable et à des nouvelles locales pertinentes, les ministres ont partagé des informations concernant les initiatives pour soutenir les médias d'information et favoriser une culture du journalisme indépendant dans l'économie numérique.

En ce qui concerne les enjeux liés aux changements climatiques et aux phénomènes météorologiques extrêmes avec lesquels sont aux prises les secteurs des arts, de la culture et du patrimoine dans l'ensemble du Canada, les ministres ont fait part des divers moyens qu'ils ont mis en oeuvre pour en atténuer les risques et les effets.

À la suite d'une présentation sur les célébrations et les commémorations culturelles, dans laquelle il a été question de l'Année des arts et du 75e anniversaire de l'entrée de Terre-Neuve-et-Labrador dans la fédération canadienne, les ministres FPT ont eu l'occasion de parler de leurs initiatives concernant la participation et la mobilisation dans les secteurs des arts et du patrimoine.

Les ministres ont également été informés de la poursuite des travaux de la Table FPT sur la culture et le patrimoine en vue de l'élaboration d'un nouveau cadre de collaboration pour la conservation des lieux patrimoniaux au Canada. Bien que le Québec ne participe pas au développement de ce cadre, puisqu'il considère que la conservation des lieux patrimoniaux relève essentiellement de sa compétence, il demeure favorable à l'échange d'information et de bonnes pratiques tout au long du processus en lien avec sa propre expertise.

Les ministres ont convenu de collaborer pour aider les secteurs des arts, de la culture et du patrimoine dans leur transformation pour rejoindre des auditoires, à une époque marquée par d'immenses changements.

Les ministres FPT se réjouissent de l'ampleur de la collaboration et continueront à bâtir une relation encore plus forte au bénéfice de leurs gouvernements et du secteur de la culture et du patrimoine, faisant ainsi progresser leurs priorités partagées. Ils attendent avec impatience de se rendre en Saskatchewan, où se tiendra la prochaine rencontre des ministres du 27 au 29 mai 2025.

« Cette rencontre annuelle fait ressortir le soutien indéfectible qu'apportent nos gouvernements aux secteurs des arts, de la culture et du patrimoine, qui sont les piliers de l'identité et de l'économie créative du Canada. Nous sommes déterminés à travailler ensemble pour aider ces secteurs à relever des défis en constante évolution et à tirer parti de nouvelles possibilités, et ce, à l'échelle du pays. La rencontre de Whitehorse a permis de discuter en profondeur de l'avenir de nos industries. De plus, nous avons eu une occasion unique de nous imprégner des cultures riches et diversifiées du Grand Nord. »

- Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« Ce fut un honneur d'accueillir les ministres FPT responsables de la culture et du patrimoine pour discuter des priorités et des pratiques exemplaires dans les secteurs des arts, de la culture et du patrimoine de partout au Canada. Cette occasion nous a permis de mettre en valeur la beauté naturelle et l'hospitalité chaleureuse du Nord tout en communiquant la richesse et la diversité de la culture et du patrimoine du Yukon. Ces rencontres annuelles sont importantes pour comprendre le rôle essentiel que jouent la culture et le patrimoine dans le tissu social canadien. Je me réjouis de la poursuite de notre collaboration en ce qui concerne notre cadre stratégique quinquennal au profit de toutes nos communautés. »

- John Streicker, ministre du Tourisme et de la Culture du Yukon

Le 17 mai 2024, le Yukon, en tant que coorganisateur, a offert à chacune des délégations trois broches en perles arborant la fleur ou l'emblème de leur gouvernement respectif. Treize artistes des Premières Nations venant de communautés des quatre coins du Yukon ont été chargés de fabriquer les broches avec des matériaux traditionnels, dont des perles Delica, des touffes de poil de caribou, de la peau d'orignal tannée, de la coquille d'ormeau et des épines de porc-épic.

La culture procure de grands bienfaits à l'ensemble de nos communautés, tout en contribuant considérablement à l'économie du pays. Au Canada, en 2023, le produit intérieur brut (PIB) annuel associé à la culture s'élevait à 63,9 milliards de dollars, et le secteur de la culture comptait 706?369 emplois. Au quatrième trimestre de 2023, le PIB a augmenté de 0,5 % et le taux d'emploi a diminué de 0,6 % dans le secteur de la culture.

Si le secteur de la culture s'est largement remis de l'incidence de la pandémie de COVID-19, le rythme de la reprise a été inégal d'un sous-secteur à l'autre. Le PIB et le nombre d'emplois dans certains sous-secteurs sont encore inférieurs à ce qu'ils étaient avant la pandémie.

