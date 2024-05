Nouvelle mesure pour soutenir les travailleurs temporaires qualifiés au Manitoba





OTTAWA, ON, le 8 mai 2024 /CNW/ - Les programmes régionaux d'immigration économique appuient la croissance durable et la stabilité économique de notre pays, et contribuent de façon importante à la diversité culturelle et à l'enrichissement du Canada.

L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé aujourd'hui qu'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a approuvé la demande du Manitoba de prolonger le statut de résident temporaire des candidats dans le cadre du Programme des candidats des provinces du Manitoba qui pourraient obtenir une désignation et dont le permis de travail expirera en 2024. Ces personnes sont principalement des titulaires de permis de travail postdiplôme qui font actuellement partie du bassin de déclaration d'intérêt des travailleurs qualifiés du Manitoba dans le cadre du Programme des candidats des provinces. Ces travailleurs qualifiés comblent des postes clés vacants au Manitoba, et contribuent activement à l'économie et à la diversité culturelle de la province.

Cette mesure temporaire permettra à 6 700 travailleurs temporaires désignés et appuyés par le Manitoba de continuer à travailler pendant que la province traite leur demande dans le cadre du Programme des candidats des provinces. On prévoit qu'au cours de 2 ans, les ressortissants étrangers admissibles recevront une désignation officielle du Manitoba et obtiendront éventuellement leur résidence permanente.

IRCC est déterminé à stabiliser l'immigration permanente et à réduire la proportion de personnes vivant au Canada à titre de résidents temporaires.

Bien que cette mesure s'applique au Manitoba, IRCC est disposé à explorer avec les autres provinces et territoires des options qui permettraient d'accorder la résidence permanente à un plus grand nombre de résidents temporaires actuels et de répondre aux besoins de leur marché du travail. IRCC s'est engagé à collaborer de façon continue avec les provinces et les territoires pour saisir les occasions et relever les défis en matière d'immigration.

Citations

« Soutenir les travailleurs qualifiés du Manitoba aidera la province à atteindre ses objectifs en matière d'immigration économique régionale. Cette mesure appuie notre priorité d'accorder la résidence permanente à un plus grand nombre de résidents temporaires et de répondre aux besoins du marché du travail locaux. Nous demeurons ouverts à collaborer avec d'autres provinces pour assurer la transition d'un plus grand nombre de résidents temporaires vers la résidence permanente, et à contribuer ainsi à la création d'une main?d'oeuvre forte et diversifiée possédant les compétences, l'éducation et l'expérience de travail nécessaires à la croissance de l'économie canadienne. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« La réussite future du Manitoba dépend du soutien apporté aux nouveaux Canadiens qui ont choisi de s'installer dans notre province. En travaillant ensemble pour prolonger le statut de résident temporaire des candidats potentiels, nous prenons des mesures proactives pour conserver les compétences et les connaissances nécessaires à la constitution d'une main?d'oeuvre manitobaine forte et diversifiée. »

- L'honorable Malaya Marcelino, ministre du Travail et de l'Immigration

Faits en bref

L'immigration représente près de 100 % de la croissance de la population active du Canada , et il est prévu que d'ici 2032, elle représentera 100 % de la croissance de la population totale du pays.

, et il est prévu que d'ici 2032, elle représentera 100 % de la croissance de la population totale du pays. En 2022, environ 20 % de toutes les admissions de résidents permanents sont passées par le Programme des candidats des provinces, qui aide directement les provinces et les territoires à répondre à leurs besoins en matière de main?d'oeuvre.

En 2023, le Programme des candidats des provinces a représenté près de 40 % des admissions économiques prévues, ce qui en fait le programme d'immigration économique le plus important du Plan des niveaux d'immigration.

En 2023, près de 157 000 personnes sont passées du statut de travailleur à celui de résident permanent à l'échelle nationale.

Au Manitoba plus particulièrement, plus de 10 000 personnes ayant le statut de travailleur ont obtenu la résidence permanente en 2023.

Liens connexes

Suivez-nous

SOURCE Citoyenneté et Immigration Canada

8 mai 2024 à 13:11

Communiqué envoyé leet diffusé par :