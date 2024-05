Supprimer les obstacles pour le don de spermatozoïdes et d'ovules





OTTAWA, ON, le 8 mai 2024 /CNW/ - De nombreuses personnes, comme les gens qui ont des problèmes d'infertilité, les parents seuls et les couples de même sexe, peuvent se tourner vers la procréation assistée, notamment l'utilisation de dons de spermatozoïdes et d'ovules, pour agrandir leur famille.

L'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, annonce aujourd'hui l'entrée en vigueur des critères actualisés de dépistage de Santé Canada pour les donneurs de spermatozoïdes et d'ovules, qui tiennent compte des dernières données scientifiques et des commentaires recueillis lors des consultations avec les experts dans le domaine du dépistage des donneurs, les acteurs de l'industrie, les associations de patients et les groupes 2ELGBTQIA+.

En 2022, Santé Canada a approuvé les propositions des deux fournisseurs de sang au Canada,la Société canadienne du sang et Héma-Québec, visant à mettre fin à la période d'exclusion de dons de sang pour les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes (HSH) et d'autres personnes concernées par les politiques d'exclusion antérieures. L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur cette avancée et se veut un pas en avant dans la réduction des obstacles qui empêchaient de nombreuses personnes de faire don de leurs spermatozoïdes. Le gouvernement du Canada est résolu à veiller à ce que sa politique en matière de don de spermatozoïdes et d'ovules soit sûre, inclusive et fondée sur des données scientifiques.

Santé Canada discute avec l'Association canadienne de normalisation des changements qui pourraient être apportés aux critères de dépistage des HSH souhaitant faire don de cellules, de tissus et d'organes (CTO). Ces changements sont actuellement examinés par des experts dans le domaine du don de CTO. Le gouvernement du Canada travaille à la mise en place d'un système de don plus inclusif et fondé sur les récents progrès réalisés en ce qui concerne les preuves scientifiques.

« Notre gouvernement s'est engagé à poursuivre des politiques de dons de sperme et d'ovules sûres, inclusives et scientifiquement fondées. En nous appuyant sur les données et les connaissances scientifiques les plus récentes, nous veillons à ce que l'offre de sperme et d'ovules soit stable afin de permettre à toutes les Canadiennes et à tous les Canadiens de fonder une famille. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

