Déclaration de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

OTTAWA, ON, le 7 mai 2024 /CNW/ - En 2021, le gouvernement de la Colombie-Britannique a demandé le lancement d'un projet pilote pour aider à résoudre la crise des surdoses, qui est l'une des menaces pour la santé publique les plus graves et les plus inédites de l'histoire récente du Canada. La C.-B. nous a demandé d'apporter des amendements à son projet et nous accédons à leur demande d'interdire la possession de substances réglementées dans les espaces publics.

Tout le monde mérite de se sentir en sécurité dans sa communauté. Les forces de l'ordre doivent également disposer d'outils additionnels pour traiter les questions de sécurité publique tout en continuant à adopter une approche de compassion et de santé publique pour lutter contre les risques de la consommation de substances.

En travaillant ensemble, nous pouvons continuer à adapter et à ajuster notre approche pour refléter les preuves et ce qui fonctionne réellement sur le terrain. À l'avenir, nous continuerons à travailler main dans la main avec tous nos partenaires, y compris les autorités provinciales, les forces de l'ordre, les communautés autochtones, les personnes ayant une expérience vécue et les municipalités de l'ensemble du pays, à chaque étape du processus.

Des exemptions continueront de s'appliquer aux résidences privées, aux cliniques de soins de santé désignées par la province de la Colombie-Britannique, aux lieux où les personnes sont légalement abritées et aux sites de prévention des surdoses et de vérification des drogues.

Au Canada, nous devons prévenir les surdoses et sauver des vies, et aider les gens à trouver leur voie vers le traitement approprié et le rétablissement, tout en assurant la sécurité de nos communautés et en luttant contre le trafic de drogue et le crime organisé.

