/R E P R I S E -- Avis aux médias - Allocution du surintendant Peter Routledge sur les risques non financiers à l'Institut C.D. Howe/

TORONTO, le 6 mai 2024 /CNW/ - Le mercredi 8 mai 2024, le surintendant des institutions financières, Peter Routledge, prononcera une allocution et participera à une séance de questions dans le cadre d'une table ronde à l'Institut C.D. Howe.

Le surintendant soulignera l'importance de la gestion des risques non financiers liés à l'intégrité, à la sécurité et à l'ingérence étrangère, aujourd'hui plus que jamais. Il expliquera aussi comment le BSIF demeure résolu à travailler de manière proactive avec les instances du secteur et d'autres parties prenantes dans ce dossier. Son allocution sera suivie d'un point de presse.

Quoi : Allocution suivie d'un point de presse avec le surintendant Peter Routledge

Quand : Le mercredi 8 mai 2024 de 13 h 45 à 14 h 15 (HE)

Où : Institut C.D. Howe, 67, rue Yonge, Toronto (Ontario), M5E 1J8, salle Osler

Inscription : Les journalistes peuvent s'inscrire au point de presse en écrivant à l'adresse [email protected] d'ici le 8 mai 2024 à 9 h (HE).

7 mai 2024 à 09:00

