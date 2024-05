Le ministre Champagne conclut une visite au Nebraska dans le cadre de la mission d'Équipe Canada





Une mission axée sur le commerce, les investissements et la sécurité nationale

OMAHA, NE, le 6 mai 2024 /CNW/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a conclu une visite de deux jours au Nebraska dimanche, dans le cadre de la stratégie d'engagement d'Équipe Canada auprès des États-Unis.

Le ministre Champagne a rencontré le gouverneur de l'État, Jim Pillen, pour parler de comment le Canada et le Nebraska peuvent renforcer leur relation en matière de commerce et d'investissement. Le ministre Champagne et le gouverneur Pillen ont ensuite participé à une réception annuelle d'investisseurs internationaux en compagnie de chefs d'entreprise et d'investisseurs. Le ministre a également rencontré des membres de la Chambre de commerce et d'industrie du Nebraska afin de souligner la force de la relation bilatérale et de présenter le Canada comme partenaire stratégique.

Durant son séjour, le ministre a aussi rencontré Don Bacon, membre du Congrès, avec qui il a visité la base aérienne Offutt, à Omaha, siège du Commandement stratégique des États-Unis. Toujours à Omaha, le ministre Champagne s'est aussi entretenu avec le vice-président de Berkshire Hathaway, Greg Abel, et le président-directeur général de Berkshire Hathaway Energy Canada, Ed Rihn.

Pendant sa visite au Nebraska, le ministre a rencontré des cadres d'entreprises, dont ceux de Kiewit, l'une des plus grandes sociétés de construction et de génie en Amérique du Nord. Parmi les projets de Kiewit menés au Canada par le passé, mentionnons l'autoroute Sea-to-Sky, en Colombie-Britannique, et l'autoroute 25, à Montréal. Le ministre Champagne a également visité l'usine de production de Nutrien Ag Solutions, une entreprise canadienne de premier plan en agriculture qui produit du phosphate destiné aux engrais, à la nourriture pour animaux et à des applications industrielles.

Enfin, le ministre Champagne a participé à une discussion avec des étudiants et des membres du corps professoral du Clayton Yeutter Institute of International Trade and Finance, à l'Université du Nebraska. Il a entre autre parlé de l'économie numérique, de l'importance des chaînes d'approvisionnement résilientes, et de la réputation croissante du Canada à titre de fournisseur vert de choix dans des secteurs clés.

La stratégie d'engagement d'Équipe Canada vise à promouvoir et à protéger les intérêts du Canada aux États-Unis tout en veillant à ce que les décideurs des deux côtés de la frontière reconnaissent et comprennent la nature stratégique de la relation qui unit les deux pays.

Citations

« Le Canada est le plus grand marché d'exportation du Nebraska. Les échanges commerciaux entre le Canada et le Nebraska s'élèvent à plus de 3 milliards de dollars par année. Grâce à nos chaînes d'approvisionnement largement intégrées ainsi qu'à nos solides relations d'affaires, le Canada et le Nebraska sont des partenaires naturels. Nous allons continuer de travailler ensemble pour renforcer et sécuriser nos chaînes d'approvisionnement dans des secteurs stratégiques clés qui procurent des millions de bons emplois des deux côtés de la frontière, tout en stimulant l'innovation et la compétitivité nord-américaine.»

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

Faits en bref

Le Canada est la principale destination d'exportation de 35 États américains, dont le Nebraska . Le Canada achète plus de biens auprès des États-Unis que la Chine, la France et le Japon réunis.

est la principale destination d'exportation de 35 États américains, dont le . achète plus de biens auprès des États-Unis que la Chine, la et le Japon réunis. Tous les jours, des produits et des services d'une valeur totale de 3,6 milliards de dollars traversent la frontière canado-américaine. Pour une année entière, le commerce bilatéral s'élève à 1,3 billion de dollars.

Le Canada est le principal fournisseur d'énergie des États-Unis et la quatrième source d'investissements directs étrangers dans ce pays.

