Banque Nationale Investissements annonce des changements de gestionnaires de portefeuille et la fermeture de trois Fonds BNI





MONTRÉAL, le 17 mai 2024 /CNW/ - Banque Nationale Investissements inc. («?BNI?») a annoncé aujourd'hui des changements de sous-gestionnaires de portefeuille pour certains Fonds BNI (les «?Fonds?») et la fermeture du Portefeuille privé d'actions canadiennes diversifié BNI, du Portefeuille privé d'actions américaines diversifié BNI et du Portefeuille privé d'actions internationales diversifié BNI (les «?Portefeuilles?»).

Changements de gestionnaires de portefeuille

Le ou vers le 21 juin 2024, Trust Banque Nationale inc. («?TBN?») transférera les responsabilités de sous-gestionnaire de portefeuille pour le Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI de Gestion d'actifs BNY Mellon Canada («?BNY Mellon?») ? qui déléguait la sous-gestion à Newton Investment Management Limited («?Newton?») ? directement à Artisan Partners Limited Partnership, qui agira conjointement à titre de sous-gestionnaire de portefeuille aux côtés de Gestion d'actifs Goldman Sachs L.P. Ainsi, BNY Mellon (et par conséquent Newton) n'agira plus à titre de sous-gestionnaire de portefeuille pour le Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI.

Le ou vers le 14 juin 2024, TBN nommera Beutel, Goodman & Compagnie limitée («?Beutel?») afin d'agir conjointement avec RP Investment Advisors LP («?RPIA?») à titre de sous-gestionnaires du Portefeuille privé de revenu fixe canadien BNI.

Le ou vers le 10 juin 2024, TBN transférera les responsabilités de sous-gestionnaire de portefeuille pour le Fonds d'obligations corporatives BNI de Corporation Fiera Capital («?Fiera?») directement à Beutel et RPIA qui agiront conjointement à titre de sous-gestionnaires de portefeuille. Ainsi, Fiera n'agira plus à titre de sous-gestionnaire de portefeuille pour le Fonds d'obligations corporatives BNI.

Les objectifs de placement des Fonds demeurent inchangés. En tant que gestionnaire de portefeuille, TBN continuera de veiller à la conformité des décisions de placement en lien avec les mandats.

Ces changements s'inscrivent dans le cadre du processus de gouvernance de la structure d'architecture ouverte de BNI.

Fermetures de portefeuilles

La fermeture des Portefeuilles aura lieu au plus tard le 31 août 2024. À compter de 23 h 59 aujourd'hui, BNI ferme les Portefeuilles aux nouvelles souscriptions.

Ces changements seront intégrés dans l'amendement au prospectus simplifié des Fonds BNI, lequel sera déposé sur le site Web SEDAR+ ainsi que sur le site Web de BNI.

À propos des Fonds BNI

Les Fonds BNI (les «?Fonds?») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., une filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. Un placement dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance dépôts. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à l'avenir.

À propos de Banque Nationale Investissements inc.

Banque Nationale Investissements inc. («?BNI?») est une société de gestion de fonds d'investissement se spécialisant dans la conception et l'offre de fonds, de solutions de placement et de services conçus pour aider les investisseurs canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. Au 31 mars 2024, la valeur des actifs sous gestion dans les produits de BNI s'élevait à plus de 86,45 milliards de dollars.



Grâce à sa structure d'architecture ouverte, BNI entend offrir diverses solutions pour répondre aux besoins changeants de ses clients. BNI s'efforce d'être reconnue comme un partenaire incontournable en cherchant à allier innovation et excellence. Le rôle de BNI ne se limite pas aux seuls aspects administratifs de la gestion, Service-conseil Banque Nationale Investissements et ses représentants inscrits forment une équipe de spécialistes offrant des renseignements et des conseils afin d'aider les conseillers à constituer un portefeuille répondant aux objectifs financiers de leurs clients. Suivez les activités de BNI sur bninvestissements.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux comme YouTube et LinkedIn.



Banque Nationale Investissements est signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies, membre de l'Association pour l'investissement responsable du Canada et participant fondateur de l'initiative Engagement climatique Canada.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 434 milliards de dollars au 31 janvier 2024, la Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada. La Banque compte environ 30?000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et exerce ses activités dans trois secteurs au Canada, soit Particuliers et Entreprises, Gestion de patrimoine et Marchés financiers. Un quatrième secteur, Financement spécialisé aux États-Unis et International, vient compléter la croissance des activités domestiques. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

17 mai 2024 à 16:00

