Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Semaine de la santé mentale

OTTAWA, ON, le 6 mai 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Semaine de la santé mentale :

« Aujourd'hui, nous soulignons le début de la Semaine de la santé mentale, qui nous donne l'occasion de nous sensibiliser davantage à l'importance de la santé mentale et des soins fréquents, réguliers et de qualité que nous devons lui accorder. Parce que la santé mentale, c'est la santé.

« Nous veillons à ce que les Canadiens aient accès aux soins de santé mentale dont ils ont besoin, peu importe où ils vivent ou ce qu'ils font. Pour ce faire, nous nous assurons que la santé mentale est un élément à part entière de notre système de santé.

« Au cours de la dernière année, nous avons conclu des accords avec l'ensemble des provinces et des territoires en vue de renforcer le système de santé public et universel, notamment pour le financement des soins de santé mentale. Ces accords prévoient l'octroi de 25 milliards de dollars en nouveaux fonds aux provinces et aux territoires au cours de la prochaine décennie pour améliorer les soins de santé offerts aux Canadiens. Nous investissons également 2,4 milliards de dollars pour aider les provinces et les territoires à améliorer leurs services de santé mentale et d'aide aux toxicomanes. Ainsi, l'aide se rendra aux personnes qui en ont besoin - avec rapidité et efficacité. L'automne dernier, nous avons amélioré l'accès aux services de prévention du suicide en lançant le 9-8-8, la ligne d'aide en cas de crise de suicide, accessible aux Canadiens quand ils en ont besoin, là où ils en ont besoin.

« Dans le cadre du Budget 2024, nous avons annoncé une série de nouveaux investissements visant à améliorer les soins de santé mentale pour les Canadiens, notamment la création d'un nouveau Fonds pour la santé mentale des jeunes. Le Fonds servira à aider les organismes de santé communautaire à fournir des soins de santé mentale aux jeunes Canadiens. Il permettra également de fournir à ces organismes les outils et les ressources dont ils ont besoin pour orienter les jeunes vers d'autres services de santé mentale dans leur communauté. Parce que lorsque nous investissons dans nos jeunes et dans leur santé mentale, nous investissons également pour les aider à atteindre leur plein potentiel.

« Nous agissons également en vue d'améliorer les soins de santé mentale dans les communautés mal desservies, y compris les communautés autochtones. Les défis de santé mentale touchent de manière disproportionnée les peuples autochtones, et beaucoup d'entre eux se heurtent à des obstacles considérablement plus grands pour accéder aux soins et au soutien en santé mentale dont ils ont besoin. C'est pourquoi le Budget 2024 prévoit des mesures favorisant un accès continu aux services de santé mentale pour les peuples autochtones, notamment des approches en matière de santé mentale qui sont adaptées aux cultures des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

« Le thème de la Semaine de la santé mentale de cette année, #CultivonsLaCompassion, nous appelle à faire preuve de gentillesse envers les autres comme avec nous-mêmes. On peut le faire par des gestes simples, comme prendre des nouvelles d'un ami, se montrer ouvert et patient face aux autres, ou accepter qu'on nous aide quand nous en avons besoin. Chacun de nous a un rôle à jouer pour mettre fin à la stigmatisation entourant les défis de santé mentale. En travaillant ensemble à créer une société et un système de soins de santé mentale fondés sur la compassion, nous bâtirons un avenir meilleur pour tous les Canadiens. »

Si vous ou quelqu'un que vous connaissez avez des idées suicidaires, communiquez avec le 9-8-8 par téléphone ou message texte. L'aide est offerte 24 heures par jour et 7 jours par semaine. Pour trouver de l'information sur la santé mentale et le mieux-être et d'importants vers des services et du soutien, veuillez consulter le site Canada.ca/santé-mentale.

