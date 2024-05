/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annonce un important investissement dans le secteur national de la biofabrication et des sciences de la vie/





MONTRÉAL, le 3 mai 2024 /CNW/ - L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, annoncera aujourd'hui, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, et de l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, les résultats de la deuxième étape du concours intégré du Fonds de recherche biomédicale du Canada et du Fonds d'infrastructure de recherche en sciences biologiques. Ces fonds visent à assurer la sécurité de la population canadienne en cas de futures urgences sanitaires.

La ministre Martinez Ferrada sera accompagnée de Valérie Laflamme, vice-présidente associée du Secrétariat des programmes interorganismes à l'intention des établissements et du Conseil de recherches en sciences humaines, et de Roseann O'Reilly Runte, présidente-directrice générale de la Fondation canadienne pour l'innovation.

L'événement débutera par une visite du laboratoire de Gregory de Crescenzo et se terminera par une discussion informelle avec les quatre personnes subventionnées, qui traiteront de leurs ambitieux projets de recherche, lesquels visent à révolutionner le secteur national de la biofabrication et des sciences de la vie.

L'annonce sera suivie d'une rencontre avec les médias. On encourage donc les membres des médias à prendre part à la visite et à l'événement de réseautage afin de dialoguer avec les chercheuses et chercheurs.

Date : Le lundi 6 mai 2024

Heure :

Visite : 9 h 05 (heure de l'Est)

Annonce : 10 h (heure de l'Est)

Lieu : Montréal (Québec)

Les membres des médias doivent s'inscrire et confirmer leur présence en écrivant à l'adresse suivante : [email protected]. Les détails sur le lieu de l'événement leur seront alors fournis.

L'annonce sera également diffusée en direct sur YouTube : Polytechnique Montréal.

