Semaine des soins palliatifs 2024 - Il est temps d'en parler : Les soins palliatifs, c'est vivre mieux!





MONTRÉAL,, le 5 mai 2024 /CNW/ - En cette Semaine nationale des soins palliatifs, la Coalition du Québec pour l'accès aux soins palliatifs (la Coalition) est fière de célébrer l'impact positif que les soins palliatifs ont sur le bien-être des personnes atteintes d'une maladie grave.

Les soins palliatifs vont bien au-delà de la simple gestion de la douleur en fin de vie. Ils sont complémentaires pendant et après les traitements curatifs, offrant un soutien holistique pour la gestion des symptômes physiques, psychologiques, spirituels et sociaux des personnes atteintes de maladies graves. Les soins palliatifs mettent l'accent sur les besoins globaux du patient et de ses proches.

« Il est clair, d'après les preuves des trois dernières décennies, que les personnes touchées par une maladie grave devraient avoir accès aux soins palliatifs dès le diagnostic », explique le Dr Justin Sanders, MD, MSc, FAAHPM, Médecin et directeur, Soins Palliatifs McGill. « Plus tôt les gens ont accès aux soins palliatifs, plus ils en bénéficient. Ils se sentent plus préparés, plus en contrôle et se portent mieux physiquement, mentalement et spirituellement. »

« Les soins palliatifs visent à améliorer la vie des gens - en réduisant le stress, la souffrance, l'anxiété, les troubles du sommeil et en améliorant la qualité de vie des proches », ajoute la Dre Olivia Nguyen, MD, MM, CCMF(SP), FCMF, FRCPC, médecin et présidente de la Société québécoise des médecins de soins palliatifs.

Dans le cadre de la Semaine nationale des soins palliatifs, la Coalition invite la population québécoise à visionner une série de vidéos qui mettent en vedette des patients bénéficiant de soins palliatifs et racontant l'impact positif qu'ont ces soins sur leur qualité de vie.

Les vidéos peuvent être visionnées ici

Les soins palliatifs : au-delà des attentes

Les soins palliatifs : l'accès précoce est la clé du bien-être

Les soins palliatifs : c'est vivre mieux!

Pour en savoir plus sur les bienfaits des soins palliatifs, nous encourageons la population à visiter le site de la section de la Coalition sur le site de l'Association québécoise de soins palliatifs.

Cette initiative est rendue possible grâce à nos partenaires : l'Alliance québécoise des maisons de soins palliatifs, l'Association québécoise de soins palliatifs, l'Institut de soins palliatifs de Montréal, Pallium et la Société canadienne du cancer.

À propos de la Coalition

La Coalition est un regroupement d'organismes qui a pour mission de promouvoir, de façon solidaire, l'accès équitable aux soins palliatifs de qualité en portant les différents aspects de ces soins au Québec.

5 mai 2024 à 07:00

