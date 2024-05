LambdaTest améliore la sécurité et les performances grâce au proxy SOCKS5 et au support HTTP/2





LambdaTest, une plateforme de test nuagique unifiée, a annoncé l'amélioration des fonctionnalités de son LambdaTest Tunnel. Ces avancées comprennent la prise en charge complète des proxies SOCKS5 et la gestion intégrée du protocole HTTP/2, ce qui permet aux développeurs et aux professionnels de l'assurance qualité de disposer d'un environnement de test plus sûr, plus performant et à l'épreuve du temps.

LambdaTest Tunnel s'intègre désormais facilement avec les proxies SOCKS5, offrant une couche de sécurité supplémentaire pour la transmission des données pendant les tests. Cela est particulièrement utile pour les utilisateurs travaillant dans des environnements réseau complexes ou pour ceux qui ont besoin d'un accès illimité aux applications Web internes. En outre, la fonction de tunnel simplifie les tests des applications Web modernes en offrant une prise en charge automatique du HTTP/2, le dernier protocole Web. Cela élimine la nécessité d'une configuration manuelle et garantit des tests de performance précis qui traduisent les interactions réelles entre le navigateur et le serveur.

« L'ajout du support du proxy SOCKS5 et de la gestion automatique du HTTP/2 dans LambdaTest Tunnel répond à des besoins essentiels pour nos utilisateurs opérant dans des environnements réseau complexes et développant des applications Web modernes. En offrant ces fonctionnalités, nous nous engageons à fournir aux développeurs et aux professionnels de l'assurance qualité des outils de pointe pour des tests sécurisés, performants et évolutifs », a déclaré Mayank Bhola, cofondateur et chef de produit chez LambdaTest.

Ces avancées dans LambdaTest Tunnel offrent une série d'avantages, notamment une sécurité accrue grâce à des connexions proxy SOCKS5 cryptées, la possibilité de contourner les restrictions réseau pour tester facilement les applications Web locales et internes, l'intégration sans effort des proxys SOCKS5 avec une configuration minimale, des tests rationalisés pour les applications Web modernes sans configuration manuelle grâce à la gestion automatique du HTTP/2, et une évaluation améliorée des performances dans des conditions réelles de communication navigateur-serveur.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site suivant : https://www.lambdatest.com/support/docs/advanced-tunnel-features/

À propos de LambdaTest

LambdaTest est un environnement d'exécution d'entreprise intelligent et omnicanal qui aide les entreprises à réduire drastiquement le temps de mise sur le marché grâce à l'orchestration des tests juste à temps (JITTO), en garantissant des versions de qualité et une transformation numérique accélérée. Plus de 10 000 entreprises clientes et plus de 2 millions d'utilisateurs dans plus de 130 pays font confiance à LambdaTest pour leurs besoins en matière de tests.

Tests de navigateurs et d'applications Le nuage permet aux utilisateurs d'exécuter des tests manuels et automatisés d'applications Web et mobiles sur plus de 3 000 navigateurs différents, appareils réels et environnements de systèmes d'exploitation.

HyperExecute aide les clients à exécuter et à orchestrer des grilles de test en nuage pour n'importe quel cadre et langage de programmation à des vitesses ultra-rapides afin de réduire le temps de test d'assurance qualité, ce qui permet aux développeurs de créer des logiciels plus rapidement.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site suivant https://lambdatest.com

2 mai 2024 à 17:15

