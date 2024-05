League Data est le premier au Canada à offrir aux coopératives de crédit les services bancaires en nuage de Mambu





La récente conversion pilote à une plateforme bancaire de base entièrement numérique en nuage constitue la prochaine étape de la transformation numérique pour les coopératives de crédit de l'Atlantique.

HALIFAX, NS, le 2 mai 2024 /CNW/ - Une première pour le secteur financier canadien, League Data, le DPI et partenaire technologique des coopératives de crédit de l'Atlantique, a annoncé aujourd'hui qu'elle a converti avec succès la Brunswick Credit Union à la plateforme bancaire Mambu en nuage. Alors que leur ancien système bancaire de base approche de la fin de vie en 2025, League Data saisit l'occasion de poursuivre la transformation numérique de ses coopératives de crédit afin de moderniser l'expérience bancaire pour les membres.

"Notre objectif commun est de faire migrer chaque coopérative de crédit du système des coopératives de crédit de l'Atlantique vers cette nouvelle plateforme bancaire qui constituera un écosystème propice à la croissance et à l'optimisation futures ", a déclaré Chad Griffin, Dirigeant principal de l'information de League Data. "L'objectif n'est pas de refléter exactement ce que nous avons aujourd'hui. C'est l'occasion de réimaginer nos systèmes".

Les coopératives de crédit ont besoin d'une plateforme bancaire qui leur permette d'aller plus vite et d'être plus réactives pour créer les expériences et élaborer les produits dont les membres ont besoin dans leurs communautés.

"Une fois la transition de base achevée, c'est en tirant pleinement parti de la plateforme de services bancaires en nuage Mambu pour profiter des possibilités futures que l'on pourra bénéficier de tous les avantages et de tout le potentiel pour nos membres", a déclaré Lisa Loughery, PDG de Brunswick Credit Union.

Avec Mambu, les coopératives de crédit de l'Atlantique disposeront d'une capacité accrue pour faire évoluer leur offre de dépôts et de prêts, en ayant la possibilité de déployer leurs produits rapidement et de manière efficace et de transformer les services bancaires quotidiens pour leurs membres du secteur du détail et des entreprises - des comptes chèques et d'épargne aux prêts hypothécaires, en passant par les prêts et les services bancaires aux entreprises. Avec une base agile moderne, les coopératives de crédit passeront moins de temps à gérer les anciens systèmes et plus de temps à se concentrer sur l'innovation et l'amélioration de l'expérience de leurs membres.

"Chez Mambu, nous pensons que les services bancaires et financiers peuvent changer le monde pour le meilleur", déclare Fernando Zandona, PDG de Mambu. "Nous voulions apporter de l'innovation et de la simplicité au secteur des coopératives de crédit. Et nous sommes aux côtés de League Data, à chaque étape du processus."

À propos de League Data

En tant que Dirigeant principal de l'information (DPI) pour le système des coopératives de crédit de l'Atlantique, League Data Ltd. assure un leadership technologique dans le domaine des solutions bancaires, en harmonie avec les initiatives régionales et nationales du système des coopératives de crédit qui appuient la croissance des membres et l'efficacité du système. League Data offre plus de 50 solutions technologiques transparentes et entièrement intégrées provenant de fournisseurs clés afin d'offrir une expérience axée sur les membres tout en répondant aux besoins bancaires en constante évolution des coopératives de crédit et de leurs membres. www.leaguedata.ca.

À propos de Mambu

Mambu est la seule véritable plateforme bancaire en nuage SaaS au monde. Lancée en 2011, Mambu accélère la conception et la construction de presque tous les types d`offres financières pour les banques de toutes tailles, les prêteurs, les entreprises de technologie financière, les détaillants, les entreprises de télécommunications et plus encore. Notre approche composable unique signifie que les composantes indépendantes, les systèmes et les connecteurs peuvent être assemblés dans n'importe quelle configuration pour répondre aux besoins de l'entreprise et aux demandes de l'utilisateur final. Mambu appuie 280 clients dans plus de 65 pays - notamment Western Union, Commonwealth Bank of Australia, N26, BancoEstado, Raiffeisen Bank, ABN AMRO, Bank Islam et Orange Bank. www.mambu.com.

