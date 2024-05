Wegovy® (sémaglutide injection) disponible au Canada





Premier et seul médicament approuvé par Santé Canada à prise unique hebdomadaire pour la gestion du poids chronique

MISSISSAUGA, ON, le 2 mai 2024 /CNW/ - Novo Nordisk a annoncé que Wegovy® (sémaglutide injection) sera disponible pour les Canadiens qui répondent aux exigences de la monographie du produit approuvée par Santé Canada le 6 mai 2024.

Wegovy® apportera un soutien supplémentaire aux personnes vivant avec l'obésité, un problème de santé grave. La forte demande mondiale de Wegovy® témoigne de la considérable demande non satisfaite d'options thérapeutiques. Novo Nordisk travaillera en étroite collaboration avec les prestataires de soins de santé et les autorités de réglementation pour évaluer en permanence le niveau des besoins et l'offre disponible afin de garantir que les patients qui commencent un traitement puissent le poursuivre.

Plus de 8 millions d'adultes canadiens vivent avec l'obésité et nombre d'entre eux ont besoin d'un soutien pour gérer efficacement leur problème de santé.1 L'obésité est une maladie chronique progressive et récurrente qui a un impact profond sur les individus, les familles et nos systèmes de santé.2 Les personnes vivant avec l'obésité sont confrontées à des préjugés et à une stigmatisation importante qui contribuent à de mauvais résultats en matière de santé, y compris une morbidité et une mortalité accrues.1

Déclarations

« Au Canada, plus d'un adulte sur quatre âgé de 18 ans et plus est aux prises avec les complexités de l'obésité, un problème de santé pressant. Il est impératif que les personnes vivant avec l'obésité reçoivent le soutien et les soins qu'elles méritent à juste titre, » a souligné Priti Chawla, directrice générale d'Obesity Matters. « Il est primordial de faire évoluer la conversation sur l'obésité pour passer du blâme et de la honte à l'autonomisation et à l'inclusion. L'accès à des options de traitement efficaces est crucial pour gérer efficacement cette maladie. »

« L'obésité n'est plus une question de mauvaise volonté. En fait, elle ne l'a jamais été, mais c'était ce qu'on disait avant que la science s'empare du sujet » a déclaré le Dr Yves Robitaille, spécialiste en médecine interne au Centre de médecine métabolique de Lanaudière et CISSS de Lanaudière. « On sait maintenant que ce sont des mécanismes physiologiques, ou pathologiques, à différents endroits dans le corps, qui conduisent à cette condition. Condition nuisible qui fait souffrir les patients sur les plans biologique, psychologique, et social. Ces patients ont besoin du support de tous, encore plus maintenant que des solutions puissantes et durables leur sont disponibles. »

« L'obésité est une condition médicale grave et un domaine où les besoins ne sont pas satisfaits. Les personnes vivant avec l'obésité méritent un accès sans préjugés à des soins fondés sur des données probantes, notamment la thérapie médicale nutritionnelle, l'activité physique, les interventions psychologiques, la pharmacothérapie et la chirurgie, » a déclaré le Dr Sanjeev Sockalingam, directeur scientifique d'Obésité Canada. « Nous accueillons favorablement l'élargissement des options de traitement pour soutenir les Canadiens qui vivent avec l'obésité. »

À propos de Wegovy®

Santé Canada a approuvé Wegovy® en 2021 comme traitement à prendre une fois par semaine pour les Canadiens vivant avec l'obésité, soutenu par les données d'efficacité et d'innocuité du programme d'essais cliniques STEP (Semaglutide Treatment Effect in People with Obesity).3 Dans le plus grand essai de phase 3a, STEP 1, les résultats ont montré que les patients prenant Wegovy® ont atteint une perte de poids moyenne de 15 pour cent (15 kg) maintenue sur 68 semaines.3 De plus, 83,5 pour cent des patients ont obtenu une réduction de 5 pour cent ou plus de leur poids corporel dans le groupe Wegovy®, contre 31,1 pour cent dans le groupe placebo.3

Les participants ayant reçu Wegovy® ont également présenté des améliorations cliniquement significatives de leur fonction physique et des bénéfices du traitement ont été observés au niveau des critères d'évaluation secondaires, notamment le tour de taille et les paramètres cardiométaboliques.3

Wegovy® est également disponible aux États-Unis, au Danemark, en Norvège, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Islande, en Suisse, aux Émirats arabes unis, en Israël, en Espagne et au Japon. Au Canada, Wegovy® est indiqué en complément d'un régime alimentaire hypocalorique et d'une augmentation de l'activité physique pour la gestion du poids à long terme chez les patients adultes présentant un indice de masse corporelle (IMC) initial de 30 kg/m2 ou plus (obésité), ou 27 kg/m2 ou plus (poids excédentaire) en présence d'au moins une comorbidité liée au poids comme l'hypertension, le diabète de type 2, la dyslipidémie ou l'apnée obstructive du sommeil.3

Les événements indésirables les plus fréquemment signalés étaient les nausées, la diarrhée, les vomissements, la constipation, la douleur abdominale, les maux de tête et la fatigue.3

___________________________________________ 1 Twells, L. K., Janssen, I., & Kuk, J. L. (4 août 2020). Canadian Adult Obesity Clinical Practice Guidelines: Epidemiology of Adult Obesity. Obesity Canada. https://obesitycanada.ca/wp-content/uploads/2021/05/2-Epidemiology-of-Adult-Obesity-5-with-links.pdf 2 Obesity Canada. (n.d.). About Obesity. https://obesitycanada.ca/about-obesity/ 3 Novo Nordisk Canada Inc. (22 mars 2024). Wegovy® Monographie de produit. https://caf.novonordisk.ca/content/dam/nncorp/ca/fr/products/Wegovy-product-monograph.pdf

À propos de Novo Nordisk

Novo Nordisk est une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine de la santé, fondée en 1923 et dont le siège social se trouve au Danemark. Notre objectif est de propulser le changement pour vaincre les maladies chroniques graves, en nous appuyant sur notre héritage dans le domaine du diabète. Pour ce faire, nous sommes à l'origine de percées scientifiques, nous élargissons l'accès à nos médicaments et nous nous efforçons de prévenir et, à terme, de guérir les maladies. Novo Nordisk emploie environ 63 400 personnes dans 80 pays et commercialise ses produits dans environ 170 pays. Pour plus d'informations, visitez novonordisk.ca, Facebook, Instagram, X, LinkedIn et YouTube.

2 mai 2024 à 08:01

