L'Association canadienne de dermatologie (ACD) annonce le lancement de l'édition 2024 de son Programme de subvention de structures ombrières

OTTAWA, 02 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Association canadienne de dermatologie (ACD) est ravie d'annoncer le retour de son Programme de subvention de structures ombrières, dont la première édition, en 2020, avait été couronnée de succès. Cette initiative permettra d'octroyer cinq subventions, chacune pouvant atteindre 7 500 dollars, pour la création au Canada de structures ombrières permanentes sur les terrains d'écoles et de garderies, dans les parcs urbains et sur les sites d'organismes sans but lucratif. L'objectif est de créer des espaces extérieurs sûrs où les personnes seront protégées contre les rayons ultraviolets nocifs du soleil.



«?Compte tenu de l'augmentation des taux de cancer de la peau et du réchauffement climatique, la prévention communautaire devient plus essentielle jamais?», souligne le Dr Sunil Kalia, président du groupe de travail de l'ACD sur la prudence au soleil. «?Ces structures ombrières sont une étape essentielle de notre démarche visant à impliquer nos collectivités dans les efforts que nous poursuivons pour protéger les Canadiens des rayons UV nocifs et ainsi réduire le risque de contracter un cancer de la peau.?»

Le processus de demande est maintenant ouvert et le sera jusqu'au 28 juin 2024 à 23 h 59 (HAE). Les récipiendaires des subventions seront informés de leur sélection en septembre 2024. Pour plus de détails sur l'admissibilité au programme et pour présenter une demande, veuillez visiter notre page Web sur le Programme de subvention de structures ombrières .

Les questions des médias peuvent être transmises à?:

Maryn Hendry, coordonnatrice des communications

Courriel?: [email protected]

2 mai 2024 à 08:00

