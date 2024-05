Étude de l'Everest Group : Préoccupées par la sécurité des données, la protection de la vie privée et le respect des lois, une majorité d'entreprises envisagent de sous-traiter le développement de leur IA générative





En cette période où de nombreuses entreprises passent en revue leurs résultats du premier trimestre, les dirigeants s'efforcent de trouver de nouvelles façons d'améliorer l'expérience client grâce à l'IA générative, tout en cherchant à rentabiliser leur investissement. Une étude menée par Everest Group, avec l'appui de TELUS International (NYSE et TSX : TIXT), révèle plusieurs tendances dans différents secteurs : près de la moitié (47 %) des responsables de l'expérience client sondés au sein des secteurs des services bancaires, financiers et d'assurance, des télécommunications et des médias, des soins de santé, de la vente au détail et des voyages ont déclaré que les réseaux de soutien non vocaux joueront un rôle clé dans le déploiement de l'IA générative au cours des six à douze prochains mois.

Cependant, bon nombre de ces entreprises hésitent à aller de l'avant avec leurs applications d'IA générative. La sécurité des données et la protection de la vie privée, les risques d'exposition et le respect des lois figurent parmi les principales préoccupations, de même que l'exactitude, l'équité et la partialité. Chacun de ces défis comporte des risques éthiques, juridiques et d'atteinte à la réputation. Afin d'atténuer ces problèmes, 76 % de ces responsables envisagent de confier le développement de leur IA générative à des entreprises tierces spécialisées.

« Les entreprises sont confrontées à un manque de confiance à l'égard de l'IA générative. C'est pourquoi de nombreux projets restent bloqués à la phase pilote et ne sont jamais mis en oeuvre, a déclaré Tobias Dengel, président de WillowTree, une société de TELUS International. À WillowTree, nous aidons les grandes entreprises à remédier à ce problème en concevant des cadres de gouvernance personnalisés, en créant des outils visant à atténuer leurs préoccupations au sujet de la sécurité de l'IA et en développant rapidement des applications d'IA générative qui offrent une valeur immédiate. En fusionnant notre solide expertise en expérience client aux technologies d'IA les plus récentes, nous déployons des programmes d'IA générative qui misent sur l'intervention humaine. Nos clients ont déployé à grande échelle des solutions d'IA générative destinées à la fois aux équipes internes et au public en adoptant une approche qui répond aux principales exigences de chaque cas d'utilisation tout en tenant compte de leurs impératifs en matière de rendement, de protection de la vie privée et de sécurité. »

WillowTree a été reconnue comme fournisseur notable dans le rapport intitulé Innovation Consulting Services Landscape de Forrester pour le T1 2024. Son programme d'accélération de la mise en oeuvre de l'IA générative, faisant lui-même partie du programme bêta Fuel iX lancé récemment, prend en charge les déploiements évolutifs de l'IA, favorisant une intégration transparente à l'échelle des systèmes d'entreprise. WillowTree utilise une approche systématique centrée sur l'humain pour évaluer et hiérarchiser les risques propres à l'IA, en les convertissant en exigences techniques et en besoins des utilisateurs qui ont une influence sur les architectures et les feuilles de route des produits. Le cadre est fondé sur les caractéristiques d'une IA digne de confiance du National Institute of Standards and Technology (NIST), qui sont mises en oeuvre pour permettre aux équipes de procéder avec une confiance accrue et une meilleure appréciation des contextes et des personnes touchées par cette technologie.

Les entreprises de divers secteurs reconnaissent la valeur de cette approche vis-à-vis de l'IA générative, en particulier dans les secteurs hautement réglementés. Une grande société de services financiers aux consommateurs aux États-Unis a récemment fait appel à l'expertise de WillowTree pour mettre en place un centre d'excellence en matière d'IA. Parmi les livrables, nous retrouvions une architecture modulaire avec des composants remplaçables, des bacs à sable à grand modèle de langage et des trousses de démarrage visant à soutenir l'idéation, l'innovation et l'expérimentation en matière d'IA, ainsi qu'une méthodologie de déploiement sécuritaire couvrant la mise au point des modèles, les essais de sécurité et la conception de l'interface utilisateur. Ce centre spécialisé a été conçu avec l'apport de diverses équipes au sein de l'entreprise, de sorte que les lignes directrices et les outils reflètent leurs besoins et perspectives variés et favorisent une compréhension et une mobilisation accrues.

« Pour de nombreux acheteurs de technologies fondées sur l'IA, les solutions ressemblent à une boîte noire, c'est-à-dire un endroit où les décisions sont prises à l'abri des regards, a déclaré M. Dengel. Cela signifie que les acheteurs doivent vraiment avoir confiance en leurs créateurs de solutions. L'expertise technique d'un partenaire est un facteur essentiel, mais ce n'est qu'un point de départ si l'on considère la complexité de l'environnement au sein duquel nous évoluons. Pour véritablement réussir en tant que chef de file du marché, de manière durable de surcroît, cette expertise doit être jumelée à un engagement en faveur d'un déploiement responsable. »

À propos de WillowTree, une société de TELUS International

WillowTree, une société de TELUS International, est une firme-conseil spécialisée en expérience numérique qui travaille en partenariat avec les marques les plus axées sur les clients au monde afin de résoudre leurs problèmes les plus épineux. L'entreprise conçoit des applications mobiles et des sites web, lance des campagnes de marketing personnalisées et automatisées et déploie les dernières avancées en matière d'IA générative et d'apprentissage-machine. WillowTree emploie des équipes d'élite restreintes pour minimiser le temps séparant l'idée du code, et le concept de la campagne, le tout en se concentrant sans relâche sur le retour sur investissement. Fondée en 2008, WillowTree réunit plus de 1 000 stratèges, concepteurs, ingénieurs et experts en science des données de partout sur la planète. Apprenez-en plus sur WillowTree, une entreprise de TELUS International, et sa gamme de services en visitant www.willowtreeapps.com.

À propos de TELUS International

TELUS International (NYSE et TSX : TIXT) conçoit, produit et livre des solutions numériques de prochaine génération afin d'améliorer l'expérience client de marques mondiales et créatrices de marché. Ses services appuient le cycle de vie complet de transformation numérique de ses clients et leur permettent d'adopter plus rapidement les technologies numériques de nouvelle génération pour améliorer leurs résultats. Les solutions intégrées de TELUS International englobent la stratégie numérique, l'innovation, les services-conseils et la conception, la gestion du cycle de vie des technologies de l'information (solutions gérées, automatisation intelligente et solutions de données complètes fondées sur l'intelligence artificielle, comme la vision par ordinateur), l'expérience client omnicanal ainsi que la confiance et la sécurité, y compris la modération de contenu. Pour soutenir toutes les étapes de sa croissance, TELUS International s'associe à des marques de marchés verticaux à forte expansion, par exemple dans les secteurs des technologies et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et des technologies financières, de la santé, ainsi que du voyage et de l'hébergement.

La culture de bienveillance unique de TELUS International favorise la diversité et l'inclusion au moyen de ses politiques, de ses ateliers et groupes de ressources pour les membres de l'équipe et de ses pratiques d'embauche axées sur l'égalité des chances dans toutes les régions où elle exerce ses activités. L'entreprise favorise l'épanouissement des collectivités et aide les personnes dans le besoin dans le cadre d'activités de bénévolat à grande échelle qui ont eu une incidence positive sur la vie de plus de 150 000 citoyens de partout dans le monde et par l'intermédiaire des cinq Comités d'investissement communautaire de TELUS International, qui ont versé 5,6 millions de dollars à des organismes de bienfaisance locaux depuis 2015. Pour en savoir plus, visitez : www.telusinternational.com/fr.

