Le marché de la contrefaçon pourrait atteindre 1 670 milliards EUR en 2030, selon Corsearch

Corsearch, chef de file des solutions de protection des marques et des marques commerciales, partage aujourd'hui des études prédisant que la taille du commerce mondial de produits contrefaits pourrait atteindre 1 670 milliards EUR d'ici à 2030, soit une augmentation de 75 % par rapport à 2023 et une croissance 3,6 fois supérieure à celle prévue pour l'économie mondiale au cours de la même période.1

Les calculs de Corsearch estiment que les contrefaçons représentaient 3,3 % du commerce mondial en 2023 et qu'elles atteindront 5 % d'ici 2030, ce qui signifie qu'un euro sur 20 dans le monde pour des produits pourrait être dépensé pour des produits contrefaits.

Le total de l'activité économique déplacée de la contrefaçon en 2022, à savoir le coût pour les marques et les fabricants, s'est élevé à 1 020 milliards EUR, ce qui a entraîné une perte de 162 milliards EUR pour les recettes de la taxe sur les ventes à l'échelle mondiale, affectant jusqu'à 5,4 millions d'emplois.2

En plus de l'impact économique mondial négatif de la contrefaçon, les produits contrefaits ont un effet néfaste sur la réputation des marques, réduisant la confiance des clients et mettant en danger la sécurité des consommateurs.

Corsearch reconnaît la nécessité d'innovations et de solutions avancées en matière de protection des marques pour relever ce défi et lance aujourd'hui sa dernière plateforme technologique, Corsearch Zeal. La plateforme utilise l'IA pour sécuriser le retrait des faux et des produits contrefaits de l'internet, tout en permettant à l'équipe d'experts de Corsearch de se concentrer sur les problèmes les plus graves pour les marques et les consommateurs et de trouver la source de l'activité illégale.

En utilisant la plateforme Corsearch Zeal, les marques peuvent aller plus loin pour identifier la source du problème, réduisant ainsi les pertes et les dommages causés par le commerce de contrefaçon et protégeant les consommateurs.

Simon Baggs, président, protection des marques et des contenus, Corsearch, déclare :

« L'expansion rapide de l'industrie de la contrefaçon pourrait représenter jusqu'à 5 % de l'économie mondiale des biens d'ici à 2030, ce qui constituerait une menace importante pour les marques. Des mesures urgentes doivent être prises, c'est pourquoi nous lançons aujourd'hui notre nouvelle plateforme Corsearch Zeal. La technologie permet de rassembler de vastes ensembles de données, ce qui permet aux marques de collaborer pour arrêter les ventes en ligne tout en ciblant la source du problème. Sans cet effort, nous estimons qu'un euro sur vingt sera dépensé en contrefaçons d'ici 2030, un chiffre inquiétant pour les marques déjà aux prises avec ce problème en 2024. »

« Corsearch Zeal démontre notre engagement continu en faveur de l'innovation et de la protection inégalée des marques face à ce défi croissant. Avec Corsearch Zeal et notre équipe d'experts, nous voulons fournir les solutions les plus avancées pour permettre aux marques de travailler ensemble afin de protéger leurs consommateurs. »

Notes aux rédacteurs

Méthodologie

Les calculs de Corsearch se basent sur les points de données ci-dessous :

Total des échanges mondiaux de biens : 31 000 milliards de dollars (Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement) (2023)

Croissance totale du commerce mondial des biens jusqu'en 2030 : 2,3 % (Boston Consulting Group)

Commerce total de produits contrefaits, 2023 : 1 023 milliards de dollars (données de l'OCDE) (2023) Perte d'emplois : entre 4,2 et 5,4 millions d'emplois (Frontier Economics)

Coût du déplacement d'une activité économique légitime en raison de la contrefaçon : 1 106 milliards de dollars (calcul Frontier Economics & Corsearch) (2022)

Impact sur les recettes de la taxe sur les ventes : 174 milliards de dollars (calcul Frontier Economics & Corsearch) TCAC de 8,3 % dans le commerce de contrefaçons (calcul Corsearch, sur la base des données de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, de l'OCDE et de l'EUIPO)

Pour la conversion de devises en EUR, taux de change exacts au 09/05/2024

À propos de Corsearch :

Les solutions de protection des marques commerciales, des enseignes et des contenus de Corsearch révolutionnent la manière dont les entreprises créent, surveillent et protègent leurs marques. Plus de 5 000 entreprises dans le monde s'associent à Corsearch pour protéger les consommateurs et leur confiance dans les marques, en évitant la confusion, les fausses représentations et la fraude grâce à l'intelligence hybride de la précision avancée de l'IA et à la décision d'analystes humains.

