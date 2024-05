Avis aux médias - Les ministres Rodriguez et Khera tiendront un Sommet national sur l'accessibilité du transport aérien





OTTAWA, ON, le 1er mai 2024 /CNW/ - Le ministre des Transports, l'honorable Pablo Rodriguez, et la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, l'honorable Kamal Khera, tiendront un Sommet national sur l'accessibilité du transport aérien. Le sommet contribuera à rendre le transport aérien accessible à tous les Canadiens.

Le sommet aura lieu le jeudi 9 mai 2024 à Ottawa, en Ontario.

Toutes les activités médiatiques se dérouleront au Centre Shaw, situé au 55, promenade du Colonel By.

1. Remarques d'ouverture des ministres Rodriguez et Khera

Heure : 9 h (HAE)

Emplacement : Salles 213 et 215

Couverture pool des remarques d'ouverture.

Veuillez noter que des services d'interprétation en français et en anglais, des services de traduction en temps réel des communications (CART) en français et en anglais, ainsi que des services d'interprétation en Langue des signes américaine (ASL) et en Langue des signes québécoise (LSQ) seront offerts pour cette partie du programme.

2. Diffusion en direct pour les médias

Heure : De 9 h 00 à 12 h (HAE)

Emplacement : Salle 212

Veuillez noter que des services d'interprétation en français et en anglais seront offerts pour cette partie du programme.

3. Conférence de presse

Heure : 12 h 30 (HAE)

Emplacement : Salle 212

Les médias pourront poser des questions après la conférence de presse.

Veuillez noter que des services d'interprétation en français et en anglais, des services de traduction en temps réel des communications (CART) en français et en anglais, ainsi que des services d'interprétation en Langue des signes américaine (ASL) et en Langue des signes québécoise (LSQ) seront offerts pour cette partie du programme.

Remarques

Nous demandons aux médias de s'inscrire à cet événement en envoyant un courriel aux Relations avec les médias de Transports Canada.

Lors de votre inscription, veuillez demander tout outil supplémentaire dont vous aurez besoin pour participer pleinement à l'un des trois événements susmentionnés avant 14 h le 3 mai en envoyant un courriel aux Relations avec les médias de Transports Canada.

Les médias qui souhaitent assister à l'événement doivent arriver avant 8 h 30 pour s'inscrire et présenter une pièce d'identité avec photo et leur carte de presse.

