Asymchem va exploiter les installations de développement et de fabrication de l'ancienne usine pilote d'API de Pfizer à Sandwich (Royaume-Uni)

Asymchem Laboratories (Tianjin) Co, Ltd. (codes boursiers : 002821.SZ/6821.HK) a annoncé aujourd'hui qu'elle exploitera l'ancienne usine pilote d'API à petites molécules de Pfizer Royaume-Uni, ainsi qu'une partie de ses laboratoires de développement, dans le cadre d'un nouveau contrat de location passé entre Asymchem et le Discovery Park, établissant ainsi la première empreinte manufacturière d'Asymchem en Europe. Asymchem continuera à exploiter le site de Sandwich, dans le Kent, en tant qu'installation de développement et de fabrication de petites molécules cliniques, afin de répondre aux demandes de services et de fournitures pharmaceutiques des clients internationaux.

Les laboratoires de développement devraient commencer à fonctionner en juin 2024, puis seront suivis par l'usine pilote d'API qui démarrera ses activités au mois d'août. Le site devrait employer une centaine de collaborateurs d'ici à la fin de 2024, dont de nombreuses personnes précédemment employées par Pfizer. Des ajouts sont prévus sur le site, notamment des capacités de fabrication de peptides et d'oligonucléotides, ainsi que des capacités de durabilité utilisant le flux continu et la biocatalyse.

« Nous sommes ravis de faire désormais partie de la communauté européenne des fabricants de produits pharmaceutiques », a déclaré le Dr Hao Hong, PDG du Groupe Asymchem. « Répondre aux besoins de nos clients et aux demandes mondiales des entreprises en lançant des activités de fabrication sur le marché occidental continuera à faire partie de notre stratégie à long terme. »

Mayer Schreiber, PDG du Discovery Park, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'accueillir Asymchem au sein du Discovery Park cet été. L'entreprise a choisi le parc comme base européenne et comme lieu d'implantation de sa première usine de fabrication en Europe, ce qui lui permettra de créer de nouveaux emplois et de préserver les talents scientifiques. Asymchem rejoint une communauté en plein essor de plus de 160 entreprises dans une zone désignée comme Zone d'opportunités pour les sciences de la vie (Life Sciences Opportunity Zone), représentant un incroyable vivier de talents qui contribue grandement au secteur économique des sciences de la vie au Royaume-Uni. »

À propos d'Asymchem

Asymchem est une organisation mondiale de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) axée sur la technologie travaillant au service de l'industrie pharmaceutique. Fondée en 1997, Asymchem emploie plus de 9?300 personnes à travers le monde, et ses activités de recherche et développement et de fabrication sont basées en Chine et aux États-Unis.

À propos du Discovery Park

Le Discovery Park est une communauté britannique florissante axée sur les sciences de la vie qui s'adresse aux entrepreneurs et aux dirigeants visionnaires. Situé à proximité de Londres, le Discovery Park est le fer de lance du pôle scientifique et technologique florissant du Kent.

Le Discovery Park offre des laboratoires de pointe, des bureaux et des installations de fabrication modernes, une souplesse inégalée et un soutien complet, avec notamment l'accès à des financements et à un solide vivier de talents locaux.

Le Discovery Park est un centre majeur des sciences de la vie depuis près de 70 ans qui accueille une communauté croissante de plus de 160 entreprises locataires, allant des startups dynamiques aux entreprises mondiales. Le parc abrite notamment Algaecytes, l'université Canterbury Christ Church, Concept Life Sciences, eXroid, Genea Biomedx, LGC, Pfizer, Psyros Diagnostics, Salvensis, Viatris, VisusNano et Wren Healthcare.

