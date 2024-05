La star de la téléréalité, Mollie Pearce, soutient la campagne de lutte contre les inégalités liées à une pathologie qui touche des millions de personnes dans le monde.





Celltrion s'associe à la star de la télévision Mollie Pearce pour lancer la deuxième édition de la campagne Where's Crohn's & Colitis (CC)? à l'occasion de la Journée mondiale des MII de cette année (19 mai 2024).

La campagne met l'accent sur l'accès aux soins et au traitement des MII, alors que ces maladies sont de plus en plus répandues dans le monde1. L'aggravation des inégalités et les variations considérables de l'accès à travers le monde, et même au sein des pays, ont un impact sur le vécu des personnes atteintes de MII et, en fin de compte, sur leur devenir2.

En sensibilisant le public au sujet des facteurs à l'origine de ces inégalités et des solutions possibles, la campagne espère inciter à améliorer l'accès à un diagnostic rapide, à des soins de qualité et à des traitements innovants.

Les innovations thérapeutiques, notamment les progrès dans l'administration des traitements qui permettent aux patients d'avoir accès à un traitement injectable à domicile (au lieu d'un traitement en milieu hospitalier), permettent aux patients d'avoir une meilleure qualité de vie tout en gérant leur maladie3.

La campagne incite chacun à regarder au-delà de ce qu'il voit habituellement, afin de rendre visible une maladie invisible. Ce faisant, les utilisateurs sont conviés à franchir les frontières pour explorer les inégalités en matière de maladies inflammatoires de l'intestin à l'échelle mondiale et la manière dont elles peuvent être surmontées.

La star de la téléréalité Mollie Pearce, participante à la populaire émission britannique « The Traitor », s'associe à Celltrion pour organiser le lancement de la campagne. Mollie a été diagnostiquée avec la rectocolite hémorragique (RCH) à l'âge de 11 ans et a ouvertement partagé son vécu vis-à-vis de la maladie en tant que défenseur de la communauté des MII, en brisant la stigmatisation et en inspirant les autres à rechercher les soins qui leur conviennent le mieux.

Mollie Pearce, personnalité des médias et finaliste de l'émission « The Traitors », a déclaré : « Vivre avec une maladie telle que la CU comporte de nombreux défis - de ne pas pouvoir parfois quitter la maison à ne pas assister à des évènements sociaux avec des amis. C'est pourquoi je suis si interessée par le fait d'être une défenseur de la communauté des MII et d'aider les autres à éviter les obstacles et à faire les choses qu'ils ne pensaient jamais pouvoir faire une fois qu'ils ont été diagnostiqués.

« La campagne Where's CC? me tient vraiment à coeur. Je veux faire tout ce que je peux pour m'assurer que tout le monde est traité comme un individu et reçoit les soins qu'il mérite. »

M. Kevin Byoung Seo Choi, vice-président exécutif et responsable du département marketing de Celltrion, a affirmé : « Il est tout simplement inacceptable qu'il y ait tant d'obstacles à l'accès aux soins pour les MII. Des disparités géographiques dans l'accès aux centres de perfusion aux limitations du système de santé et à l'éducation, il est urgent de s'attaquer à la cause profonde des inégalités à l'échelle mondiale afin que tous les patients puissent accéder à des thérapies susceptibles de changer leur vie.

« Nous nous sommes engagés à lutter contre les inégalités et à assurer un avenir durable à tous les patients atteints de MII. La campagne Where's CC? est le dernier pas que nous avons franchi pour faire de cet objectif une réalité, en sensibilisant le public et en plaidant pour le changement. »

Le premier volet de la campagne Where's CC?, lancée à l'occasion de la Journée mondiale des MII 2023, s'est penché sur les inégalités liées à l'âge en matière de MII, et sur la façon dont les contraintes liées à la maladie peuvent varier à différents stades de la vie.

Consultez le site www.WhereisCC.com pour en savoir plus sur la campagne Where's CC?, sur les inégalités d'accès aux soins et aux traitements dans le domaine des MII, ainsi que sur la manière dont ces inégalités peuvent être surmontées afin d'améliorer la situation de tous vis-à-vis des MII.

La Journée mondiale des MII est une campagne de sensibilisation annuelle menée par des associations de patients représentant plus de 50 pays sur cinq continents et coordonnée par la Fédération européenne des associations de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse (EFCCA)4.

À PROPOS DES MALADIES INFLAMMATOIRES DE L'INTESTIN (MII)

Les MII sont un terme générique utilisé pour décrire des affections telles que la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse. Collectivement, les MII touchent plus de 10 millions de personnes dans le monde, avec des taux d'incidence qui augmentent rapidement au niveau mondial5.

Les MII sont une affection de longue durée et il peut y avoir des périodes où les symptômes sont graves, ce que l'on appelle une poussée, et des périodes où il n'y a pas ou peu de symptômes, ce que l'on appelle une rémission. Les symptômes courants des MII sont des douleurs, des crampes ou un gonflement de l'estomac, des épisodes de diarrhée, une perte de poids et une fatigue extrême6. Les MII peuvent apparaître pour la première fois à tout âge, mais le diagnostic est le plus souvent posé entre 10 et 40 ans5.

Le traitement des MII peut changer la vie des patients, en minimisant l'impact de la maladie sur leur vie grâce à la réduction des poussées et au maintien de la rémission. Ces dernières années, la disponibilité grandissante de nouveaux traitements a révolutionné la prise en charge des patients atteints de MII.

À PROPOS DE « THE TRAITORS »

« The Traitors » est une série de télé-réalité britannique impliquant un groupe de joueurs semblant avoir un objectif commun ? les « fidèles » doivent éliminer tous les « traîtres » du groupe. Mollie Pearce a participé à la deuxième série de l'émission et s'est rendue en finale où elle a émis le vote décisif de la série.

À PROPOS DE CELLTRION

Celltrion est une société biopharmaceutique de premier plan spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication de produits thérapeutiques innovants qui améliorent la vie des gens dans le monde entier. Le portefeuille de thérapies anti-TNF de la société couvre un certain nombre d'indications dans des domaines thérapeutiques distincts : immunologie, hémato-oncologie et ophtalmologie. Nous sommes déterminés à élargir l'accès des patients à des thérapies biologiques révolutionnaires tout en assurant la viabilité des soins grâce à des économies substantielles pour les patients du monde entier. Pour en savoir plus, veuillez consulter ce site : www.celltrion.com/en-us.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines informations présentées dans ce communiqué de presse contiennent des déclarations relatives à notre future activité et à notre performance financière ainsi qu'à des événements ou développements futurs impliquant Celltrion/Celltrion Healthcare qui pourraient constituer des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières pertinentes.

Ces déclarations peuvent être identifiées par des mots tels que « prépare », « espère », « à venir », « prévoit de », « souhaite », « sera lancé », « se prépare », « une fois obtenu », « pourrait », « dans le but de », « peut », « une fois identifié », « expression du futur », « travaille pour », « est censé », « devenir disponible », « a le potentiel de », la forme négative de ces mots ou d'autres variations ou terminologies comparables.

De plus, nos représentants peuvent faire des déclarations prospectives orales. Ces déclarations sont basées sur les attentes actuelles et certaines hypothèses de la direction de Celltrion/Celltrion Healthcare, dont plusieurs échappent à son contrôle.

Les déclarations prospectives sont fournies pour permettre aux investisseurs potentiels de comprendre les croyances et opinions de la direction concernant l'avenir afin qu'ils puissent utiliser ces croyances et opinions comme facteurs d'évaluation d'éventuels investissements. Ces déclarations ne garantissent pas les performances futures et il ne faut pas s'y fier indûment.

Ces déclarations prospectives comportent nécessairement des risques et des incertitudes connus et inconnus, ce qui peut faire en sorte que le rendement réel et les résultats financiers des périodes futures diffèrent sensiblement de toute projection de rendement ou de résultat futur exprimée ou sous-entendue dans ces déclarations prospectives.

Bien que les déclarations prospectives contenues dans cette présentation soient basées sur ce que la direction de Celltrion/Celltrion Healthcare considère comme des hypothèses raisonnables, il ne peut y avoir aucune garantie que les déclarations prospectives s'avéreront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. Celltrion/Celltrion Healthcare n'assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives si les circonstances ou les estimations ou opinions de la direction devaient changer, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. Le lecteur est prié de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives.

Références

1 The Lancet Gastroenterology & Hepatology. Promoting equity in inflammatory bowel disease: a global approach to care. Disponible sur : https://www.thelancet.com/journals/langas/article/PIIS2468-1253(23)00368-0/abstract#back-bib4 [Consulté en : Mai 2024]

2 Journal of Crohn's and Colitis. P018 Inequalities in healthcare access, experience and outcomes in adults with Inflammatory Bowel Disease: A scoping review. Disponible sur : https://academic.oup.com/ecco-jcc/article/18/Supplement_1/i269/7586146 [Consulté en : Mai 2024]

3 BMC Proceedings. Intravenous versus subcutaneous delivery of biotherapeutics in IBD: an expert's and patient's perspective. Disponible sur : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8654488/#:~:text=Benefits%20of%20the%20subcutaneous%20application%20of%20drugs%20include,are%20able%20to%20administer%20their%20treatments%20at%20home. [Consulté en : Mai 2024]

4 EFCCA. World IBD Day. Disponible sur : https://worldibdday.org/ [Consulté en : Mai 2024]

5 EFCCA. What is IBD? Disponible sur : https://efcca.org/content/what-ibd [Consulté en : Mai 2024]

6 NHS. Inflammatory bowel disease. Disponible sur : https://www.nhs.uk/conditions/inflammatory-bowel-disease/ [Consulté en : Mai 2024]

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

21 mai 2024 à 21:20

Communiqué envoyé leet diffusé par :