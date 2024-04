Le prix Figures de l'industrie d'Électricité Canada met en valeur leadership et innovation dans le secteur de l'électricité





OTTAWA, ON, le 30 avril 2024 /CNW/ - Un premier vice-président qui a dirigé le rétablissement de l'électricité dans une île des Caraïbes; une gestionnaire des communications qui a été le visage et la voix de son entreprise pendant l'ouragan Fiona; un ingénieur en télécommunications qui a su innover en mettant des réseaux cellulaires et la large bande au service du secteur de l'électricité; un superviseur de lignes de distribution qui a aidé à créer un système utile aux compagnies d'électricité pendant des pannes d'envergure; une gestionnaire des relations avec les parties prenantes qui a réussi à faire parler toute une province des besoins énergétiques futurs; une biologiste qui utilise la technologie pour éviter l'électrocution des animaux. Ces six?personnes sont les premiers lauréats du tout premier prix Figures de l'industrie d'Électricité Canada.

Le prix Figures de l'industrie met en valeur le travail de six?personnes qui ont à leur actif des réalisations remarquables dans le secteur de l'électricité. Issues de toutes les régions du pays, elles représentent tous les volets du secteur, allant de la haute direction aux communications, de l'ingénierie à la sécurité et à la mobilisation publique. Qu'ont-elles en commun? Elles font preuve de leadership et d'innovation.

Électricité Canada, organisme représentant les entreprises qui produisent et distribuent de l'électricité au Canada, a lancé un appel à candidatures pour ce prix en janvier. La campagne a récolté 47?candidatures soumises par des personnes qui travaillent au sein d'une entreprise membre d'Électricité Canada. Six?lauréats ont ensuite été sélectionnés par un comité externe indépendant en fonction du leadership et de l'innovation des candidats et des retombées positives de leur travail sur le secteur de l'électricité.

Le tout premier prix Figures de l'industrie d'Électricité Canada a été remis aux lauréats suivants?:

Gary Smith , premier vice-président, Opérations et Innovation - Fortis Inc.?

M.?Smith est responsable de toute l'exploitation de Fortis Inc., dont les actifs de 66?milliards de dollars sont déployés à 18?endroits et dont l'effectif s'élève à près de 10?000?personnes. M.?Smith a fait preuve de leadership pour organiser la transition énergétique et assurer la fiabilité et la sécurité du réseau électrique, auquel il a accru l'accès. De plus, il a géré d'importantes pannes d'électricité, notamment au passage des ouragans Fiona et Irma.

Kim Griffin , gestionnaire, Durabilité et Communications d'entreprise - Maritime Electric?

Pendant le rétablissement des services qui a duré trois?semaines après le passage de l'ouragan Fiona, Mme?Griffin a été «?le visage et la voix?» de la Maritime Electric tandis qu'elle donnait des centaines de conférences de presse pour tenir les clients informés. Elle a mené des projets de vaste portée qui ont gardé le client au coeur des travaux de la Maritime Electric, dont la mise en place d'un centre de contact virtuel et l'élaboration du programme de durabilité de l'entreprise. ?

Barmak Khosravi , ingénieur en télécommunications, architecte de réseaux, Hydro-Québec?

Barmak Khosravi a innové dans le volet télécommunications du secteur de l'électricité en mettant des réseaux cellulaires et la large bande au service du fonctionnement et de la sécurité. Ses interventions ont eu d'immenses répercussions positives sur le travail d'Hydro-Québec, de même qu'à l'échelle nationale grâce à son leadership dans la collaboration avec d'autres membres d'Électricité Canada.

Rick Putman , chef des lignes de distribution - Hydro One?

Rick Putman a aidé à élaborer l'accord canadien d'assistance mutuelle en 2013, lequel a modernisé le partage des ressources d'entreprises de services publics pendant le rétablissement de l'électricité suivant des pannes d'envergure. Il en a découlé la création du Groupe ontarien d'assistance mutuelle, OnMAG. L'assistance mutuelle est désormais une réalité nord-américaine et M.?Putman a surveillé d'importantes interventions de rétablissement du service en Ontario, ailleurs au Canada et aux États-Unis.

Lara Ludwig , gestionnaire, Relations avec les parties prenantes - SaskPower?

En 2022, SaskPower a lancé un dialogue avec les résidents de la Saskatchewan au sujet des manières d'assurer l'alimentation en électricité de la province dans l'avenir. Depuis, Mme?Ludwig et son équipe ont rejoint plus de 60?000?résidents et les ont engagés dans d'importantes conversations sur la question.

Keyra Hawley , spécialiste de l'environnement - ATCO?

Keyra Hawley, autoproclamée «?fana aviaire?», a utilisé des technologies novatrices comme des drones, la robotique et des modèles 3D pour empêcher l'électrocution d'animaux, laquelle est aussi nocive pour la faune que pour les humains. Elle a élaboré des méthodes innovantes pour garder les équipes et l'environnement en sécurité, tout en réalisant des économies et en améliorant la fiabilité.?

Les prix Figures de l'industrie ont été remis pendant une réception à Ottawa hier soir, le 29?avril. Les lauréats seront mis en vedette pendant une campagne dans les médias sociaux au cours du Mois national de l'électricité en juin.

«?Le secteur de l'électricité, ce ne sont pas uniquement des entreprises, mais aussi des gens. Le prix Figures de l'industrie a été créé pour mettre en valeur les personnes qui fournissent de l'électricité. Nos tout premiers prix sont remis à six?personnes qui représentent la crème du secteur de l'électricité. Elles ont réalisé d'incroyables innovations qui ont changé la façon de faire des compagnies d'électricité. Elles ont montré leur leadership dans des situations extrêmement difficiles. Elles ont trouvé des solutions brillantes à des problèmes et noué des liens avec la clientèle par leur empathie et leur compréhension. Gary Smith, Kim Griffin, Barmak Khosravi, Rick Putman, Lara Ludwig et Keyra Hawley sont vraiment les figures de notre industrie. Ces prix rendent hommage à leur talent, qui est présent dans tous les volets de l'industrie de l'électricité.?»?

-Francis Bradley, président-directeur général, Électricité Canada

