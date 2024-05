Autoroute 13 (Chomedey), à Laval - Fermetures durant la fin de semaine du 24 au 27 mai

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable annonce que les travaux d'asphaltage de l'autoroute 13 (Chomedey) à Laval entraîneront des fermetures particulières durant la fin de semaine du 24 au 27 mai prochain....

Airbus et ZeroAvia ont signé trois protocoles d'accord avec les trois aéroports les plus fréquentés du Canada, l'aéroport international Montréal-Trudeau (YUL), l'aéroport international Pearson de Toronto (YYZ) et l'aéroport international de Vancouver...