Worldly lance une nouvelle solution de données sur le développement durable visant à renforcer la transparence de la chaîne d'approvisionnement et la conformité réglementaire





Worldly, la principale plateforme de données et d'informations sur le développement durable de la chaîne d'approvisionnement pour les industries des biens de consommation et de l'habillement, a annoncé aujourd'hui le lancement de Facility Data Manager (FDM), visant à aider les entreprises à suivre plus efficacement les progrès réalisés pour atteindre leurs objectifs de décarbonisation et à prendre des décisions qui conduisent plus rapidement à des améliorations environnementales. Tandis que des réglementations en matière de développement durable émergent au niveau mondial, par exemple la directive sur les rapports de développement durable des entreprises (CSRD), FDM aide les marques à se préparer aux exigences en matière de rapports environnementaux en fournissant des données primaires opportunes qui s'alignent sur les cadres réglementaires.

Aligné sur la norme industrielle Higg Facility Environmental Module (FEM) de Cascale, l'évaluation la plus complète de la performance environnementale dans l'industrie des biens de consommation, le nouveau Facility Data Manager de Worldly permet aux sites de production de partager régulièrement des données clés sur l'impact avec leurs marques et leurs partenaires de vente au détail. Les marques peuvent accéder à des données quantitatives sur l'énergie, l'eau, les déchets et d'autres impacts soumis par des dizaines ou des milliers d'installations de fabrication, à une fréquence pouvant aller jusqu'à une fois par mois. Avec FDM, les marques peuvent voir les déchets, l'eau et les émissions dont elles sont responsables au sein d'une seule et même usine. Cela répond à un besoin essentiel de l'industrie de disposer de données primaires de haute qualité, standardisées et plus opportunes, ainsi que d'informations permettant d'évaluer les risques et les opportunités d'amélioration de la chaîne d'approvisionnement et de rendre compte des progrès accomplis en matière de développement durable.

« Nous sommes heureux de présenter Facility Data Manager, une solution transformatrice venant compléter les solutions de développement durable de Worldly », déclare Scott Raskin, directeur général de Worldly. « Chez Worldly, notre objectif est d'aider les entreprises à réaliser des progrès clairs et crédibles par rapport à leurs objectifs en matière d'environnement et de travail, tout en les aidant à se préparer et à se conformer à l'évolution des exigences réglementaires. Cela nécessite davantage de données exploitables et une collaboration plus approfondie entre les fabricants et les marques. Je me réjouis de l'amélioration de la compréhension et de la transparence des performances, des objectifs et des progrès que propose Facility Data Manager, ainsi que du nouveau niveau de partenariat qu'il offre aux entreprises cherchant à accélérer leur impact sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. »

Les installations de fabrication qui effectuent l'évaluation annuelle Higg FEM peuvent automatiquement importer les données mensuelles de FDM dans Higg FEM, réduisant ainsi le temps de reporting et évitant la redondance du travail. Dans FDM, les installations peuvent en outre suivre leurs propres objectifs de durabilité et partager les progrès effectués avec leurs marques et détaillants partenaires, ce qui permet d'atteindre un niveau supérieur de collaboration et de transparence dans la chaîne d'approvisionnement mondiale complexe.

« Une communication solide avec nos marques partenaires est essentielle à notre activité », déclare Cecilia Chan, directrice commerciale de Legend Swimwear Factory Limited. « Les innovations de Worldly en matière de développement durable renforcent notre collaboration avec les marques et nous permettent de les aider non seulement à atteindre leurs objectifs environnementaux, mais aussi les nôtres. »

Facility Data Manager a été développé en accord avec l'outil Higg FEM établi par Cascale (anciennement Sustainable Apparel Coalition) en 2011. En tant que cadre de mesure standardisé le plus largement utilisé dans l'industrie de l'habillement et de la chaussure, la suite d'outils Higg Index est disponible exclusivement sur la plateforme Worldly et utilisée par plus de 350 marques et 40 000 installations à travers le monde pour mesurer l'impact environnemental et social. Cascale commencera bientôt à engager ses membres dans un processus de gouvernance visant à soutenir l'adoption de FDM dans le Higg Index.

« Nous nous réjouissons des données supplémentaires et des possibilités de synergie offertes par Facility Data Manager de Worldly », déclare Colin Browne, directeur général de Cascale, l'alliance mondiale à but non lucratif qui facilite la collaboration afin de promouvoir des pratiques commerciales équitables et réparatrices dans l'industrie des biens de consommation. « FDM s'intègre parfaitement au module environnemental Higg Facility de Cascale pour fournir une image claire et transparente des impacts environnementaux et aider nos membres à améliorer la durabilité et à s'aligner sur des normes industrielles pertinentes. C'est exactement ce dont notre industrie a besoin pour catalyser un impact à grande échelle. »

Pour plus d'informations sur Facility Data Manager et les solutions de Worldly, rendez-vous sur worldly.io.

À propos de Worldly

Worldly est la plateforme de données et d'informations sur la durabilité de la chaîne d'approvisionnement la plus complète au monde, à laquelle plus de 40 000 grandes marques, détaillants et fabricants de mode, d'articles de plein air, d'articles pour la maison, de jouets et autres font confiance. Worldly recueille de manière unique des données primaires à haute résolution spécifiques aux chaînes de valeur, aux opérations et aux produits des entreprises, ce qui permet de connaître l'impact réel sur le carbone, l'eau, la chimie et le travail. Avec la source la plus complète de données ESG pour les fabricants mondiaux et la plus grande bibliothèque de matériaux et d'impacts de produits, Worldly permet aux entreprises d'intégrer la responsabilité dans leurs opérations mondiales, plus rapidement et avec plus de précision. En hébergeant, en se connectant et en soutenant les principales solutions et méthodologies de l'industrie, notamment ZDHC, Bluesign et le Higg Index, la mesure de durabilité la plus largement adoptée dans l'industrie des biens de consommation, Worldly fournit les informations dont les entreprises ont besoin pour réduire leur impact, se conformer aux exigences réglementaires et financières émergentes et répondre aux attentes d'une nouvelle génération de clients. www.worldly.io

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

21 mai 2024 à 11:55

Communiqué envoyé leet diffusé par :