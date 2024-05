Porter et l'aéroport d'Ottawa célèbrent l'ouverture officielle du site d'entretien des aéronefs





Porter Aviation Holdings Inc. (PAHI), société mère de Porter Airlines, et l'Administration de l'aéroport international d'Ottawa (AAIO) célèbrent l'ouverture officielle des hangars et du site d'entretien des aéronefs de Porter à l'aéroport international d'Ottawa (YOW).

La taille combinée des deux hangars d'aéronefs est d'environ 150 000 pi², ce qui permet l'entretien de la flotte grandissante d'appareils Embraer E195-E2 de Porter et de sa flotte existante d'aéronefs De Havilland Dash 8-400. La compagnie aérienne a commandé jusqu'à 100 appareils E195-E2, dont 33 sont actuellement en service. La flotte de Dash 8-400 compte au total 29 aéronefs.

L'AAIO a également construit une nouvelle voie de circulation et l'infrastructure connexe requise pour bâtir ces hangars. Cette expansion représente un investissement combiné de 125 millions de dollars pour l'avenir de l'aéroport international d'Ottawa.

L'aéroport deviendra un point d'entretien central pour Porter, et 200 membres de l'équipe seront embauchés localement pour soutenir ses activités. Cela comprend 160 ingénieurs d'entretien d'aéronefs, ainsi que des techniciens, des magasiniers et des membres du soutien administratif. Il s'agit de postes hautement spécialisés qui seront basés à Ottawa. Pour appuyer cette initiative, Porter et le Collège Algonquin établissent un partenariat stratégique à long terme visant à améliorer les occasions d'apprentissage intégré en milieu de travail dans tous les secteurs de l'entreprise et à soutenir l'élaboration de programmes et de formations grâce à certaines activités qui auront lieu dans les hangars d'Ottawa. Les programmes notables du Collège Algonquin comprennent les cours de technicien en entretien d'aéronefs et de gestion de l'aviation. Ces initiatives sont conçues pour répondre aux besoins croissants de l'industrie aéronautique et témoignent de l'engagement commun en faveur de l'avenir des professionnels de l'aviation.

Ottawa est le marché de Porter qui connaît la croissance la plus rapide à l'extérieur de Toronto, alimentant le solide réseau de l'Est du Canada et ses marchés de l'Ouest en pleine croissance. Cet été, Porter offrira plus de vols quotidiens depuis l'aéroport international d'Ottawa que tout autre transporteur, avec 16 itinéraires sans escale, et environ deux millions de passagers passeront par YOW en 2024. D'ici la fin de l'année, Porter prévoit embaucher plus de 400 personnes à Ottawa, dont des membres du service à la clientèle, des pilotes, des agents de bord et des préposés à l'entretien.

L'AAIO a également investi 15 millions de dollars dans la construction de la voie de circulation Romeo dans le secteur nord de l'aéroport. Cette voie de circulation est le premier projet d'agrandissement côté piste depuis la création de l'AAIO, il y a 20 ans. Ce projet pourra répondre aux plans de construction des hangars de Porter, aux besoins futurs du gouvernement fédéral, et à d'autres projets de développement liés à l'aviation commerciale.

Citations

« Les embauches locales et les investissements que nous faisons dans les nouveaux hangars d'aéronefs sont essentiels à l'avenir de Porter à Ottawa. La présence de Porter à l'aéroport international d'Ottawa a considérablement augmenté au cours de la dernière année, avec de nouveaux itinéraires sans escale utilisant à la fois nos E195 et nos Dash 8, et des plans d'ajouter une base d'affectation E195-E2 à l'aéroport. Notre partenariat avec le Collège Algonquin est extrêmement précieux pour les deux organisations, car il nous donne accès à des talents locaux et offre aux étudiants des possibilités de carrière près de chez eux. Nous investissons de façon significative dans la région de la capitale du Canada et nous entrevoyons une croissance accrue dans l'avenir. »

- Michael Deluce, chef de la direction, PAHI

« L'engagement de Porter Airlines envers l'aéroport international d'Ottawa constitue une véritable transformation pour la région de la capitale du Canada, et la communauté en récoltera les avantages économiques et sociaux pendant des décennies. La célébration d'ouverture des hangars aujourd'hui montre comment le fait d'être l'aéroport-pivot d'une compagnie aérienne crée de nouveaux niveaux de prospérité et de connectivité. »

- Mark Laroche, président et chef de la direction, AAIO

« Merci à l'équipe de Porter Airlines d'avoir reconnu l'énorme potentiel d'Ottawa comme l'endroit idéal pour étendre ses activités. L'augmentation du nombre de vols à destination et en provenance d'Ottawa est une excellente nouvelle pour nos résidents, nos entrepreneurs, nos touristes et notre économie. »

- Mark Sutcliffe, maire, Ville d'Ottawa

« Notre collaboration avec Porter Airlines est la pierre angulaire de notre stratégie visant à intégrer des pratiques de pointe dans notre programme d'études et à offrir à nos étudiants une expérience concrète inégalée. Ce partenariat s'inscrit non seulement dans notre mission de transformer les espoirs et les rêves en succès, mais il renforce également notre contribution dans l'industrie aéronautique. »

- Claude Brulé, président du Collège Algonquin

Développement durable

Les hangars sont conçus et construits dans un souci de développement durable, notamment grâce aux caractéristiques suivantes :

Une flotte composée principalement de véhicules électriques qui serviront au remorquage et à l'entretien des aéronefs, ainsi qu'au soutien au sol.

Des critères de conception qui dépassent les normes actuelles d'efficacité énergétique, notamment pour les systèmes d'isolation, de chauffage, de ventilation, de climatisation, d'éclairage et d'alimentation électrique.

Les hangars sont recouverts de panneaux métalliques isolants. Supérieurs au revêtement métallique standard que l'on retrouve habituellement sur les hangars d'aéronefs. Durée de vie prévue de plus de 60 ans. Construits avec environ 35 % d'acier recyclé qui, en fin de vie, peut à son tour être recyclé. Construits à partir de matériaux ayant une faible empreinte carbone intrinsèque (28 % inférieure à celle des assemblages classiques par relèvement).

La structure a une portée de 85,6 m (280 pi). Cette importante portée libre a été réalisée à l'aide de fermes préfabriquées. Le rapport entre le tonnage d'acier et la portée est inférieur d'environ 30 % à celui des poutres à section en acier laminé classiques.

La protection contre les incendies repose sur deux systèmes. En plus d'un système de gicleurs conventionnel, les aires de stationnement et d'entretien des aéronefs sont équipées d'un système d'extinction instantané en mousse. En cas d'incendie, les multiples couches d'extinction d'incendie ne dépendent pas d'une seule source d'approvisionnement en eau conventionnelle. De plus, au système municipal de bornes d'incendie s'ajoute un réservoir souterrain de stockage d'eau contenant environ 1,2 million de litres d'eau.

La gestion des eaux pluviales est devenue un facteur important dans les développements commerciaux et industriels. Plutôt que de laisser la pluie et les eaux pluviales s'écouler directement dans les conduites d'eau de la ville et de les surcharger, deux réservoirs souterrains de 173 000 litres sont installés dans les hangars de Porter pour stocker l'excédent d'eau.

Les hangars sont conçus par le cabinet d'architecture Scott Associates Architects et par PCL Construction, qui dirige les travaux en collaboration avec Span Construction & Engineering.

