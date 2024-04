Riverside renforce davantage la présence de Dastex dans les pays nordiques avec l'acquisition d'AET





L'investisseur mondial conclut l'acquisition norvégienne pour Dastex, l'expert en contrôle de la contamination des salles propres

CLEVELAND, 30 avril 2024 /PRNewswire/ -- The Riverside Company, un investisseur privé mondial axé sur le segment des plus petites entreprises du marché intermédiaire, a conclu l'acquisition d'Arbeidsmiljø og Energiteknikk AS (AET), un distributeur norvégien de consommables tiers et d'équipements de laboratoire/de nettoyage, auprès de RA Service AS et de la direction. Cet investissement vient s'ajouter à la holding de Riverside, Dastex Reinraumzubehör GmbH & Co. KG (Dastex), un distributeur spécialisé de consommables et de vêtements pour salles propres en Europe.

Fondé il y a plus de 30 ans, AET est un acteur indépendant de premier plan en Norvège, qui se différencie par son solide savoir-faire technique et son expertise industrielle. Outre la distribution de marques tierces, l'entreprise propose également des services de désinfection sur mesure et des formations axées sur l'exploitation et l'entretien des salles propres et d'autres environnements propres. AET, basé à Kongsberg, en Norvège, a une forte présence dans divers secteurs, notamment les secteurs pharmaceutiques, des semi-conducteurs et des soins de santé.

Damien Gaudin, associé chez Riverside Europe, qui a dirigé l'opération, a déclaré : « L'acquisition d'AET est une autre étape dans notre stratégie paneuropéenne d'achat et de construction pour Dastex. Il existe une forte adéquation stratégique entre Dastex et AET, car l'offre de distribution de consommables d'AET s'inscrit parfaitement dans l'objectif principal du groupe, alors que les services de désinfection constituent un ajout complémentaire à l'activité existante de services de vérification et de validation. L'acquisition d'AET élargit l'empreinte géographique du groupe en établissant une présence directe en Norvège, renforçant ainsi la position concurrentielle de Dastex dans les pays nordiques. »

Après la transaction, l'accent sera mis sur l'augmentation des efforts commerciaux et de marketing en Norvège et sur l'amélioration de la présence du groupe dans les pays nordiques, en stimulant les synergies commerciales et en capitalisant sur les opportunités de vente croisée. L'actuel PDG d'AET, Barbro Reiersøl, continuera de diriger les opérations norvégiennes, assurant ainsi une transition en douceur et un leadership durable sous l'égide du groupe Dastex.

Reiersøl a déclaré : « C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous joignons nos forces à celles de Dastex, dont la réputation d'excellence et la profonde expertise industrielle sont très appréciées. Cette alliance stratégique représente un bond en avant important pour AET, car elle nous permet d'enrichir davantage nos offres et d'étendre notre portée dans le domaine des salles propres et plus largement des soins de santé. L'ensemble de l'équipe d'AET vise l'excellence, tout en veillant à ce que nous continuions à fournir des produits de haute qualité, un excellent service et une livraison rapide que nos clients exigent. Nous exprimons notre sincère gratitude à notre équipe dévouée, à nos clients fidèles et à nos fournisseurs de confiance. Ensemble, nous sommes prêts à ouvrir un nouveau chapitre palpitant dans notre aventure. »

Linda Vereycken, PDG de Dastex, a déclaré : « L'équipe de direction et moi-même sommes très heureuses d'accueillir AET dans le groupe. Son expertise technique exceptionnelle et son expérience pour conserver des partenariats durables avec les clients et les fournisseurs ont fait leurs preuves et elles s'alignent parfaitement sur les forces fondamentales de Dastex et de Vita Verita. Nous sommes convaincues que l'arrivée d'AET marquera un moment charnière dans notre parcours, en améliorant notre portée géographique et nos offres de services, et servira de tremplin pour atteindre nos objectifs ambitieux. Cette expansion stratégique témoigne de notre vision « d'être les principaux experts en matière de contrôle de la contamination des salles propres » et de notre engagement inébranlable en faveur de la qualité dans ce domaine. »

Rune Arnhoff, propriétaire de RA Service AS, a déclaré : « Je suis convaincu que Dastex est le partenaire idéal pour perpétuer l'héritage d'AET. La priorité d'AET a toujours été la satisfaction des clients, des employés et des fournisseurs d'AET, et l'alignement des valeurs ainsi que l'excellence opérationnelle démontrée par Dastex garantissent que ces relations seront entre de bonnes mains. »

Riverside a fait l'acquisition de Dastex et de sa première acquisition Vita Verita au milieu de l'année 2023 afin d'établir une plateforme de premier plan en matière de contrôle de la contamination des salles propres, bien positionnée pour croître de manière organique et par le biais d'acquisitions. Dastex est au service d'une industrie des salles propres résiliente et en pleine croissance, et aide les clients des secteurs pharmaceutiques, des sciences de la vie et d'autres industries de haute technologie à respecter des normes de qualité et réglementaires toujours plus strictes.

Le vice-président Maxime Meulemeester et l'associé principal Sebastiaan Pauwels ont travaillé avec Gaudin sur l'accord avec Riverside.

À propos de The Riverside Company

The Riverside Company, société d'investissement internationale, a pour vocation d'être l'une des principales sources de capital privé et de crédit pour les investisseurs, les propriétaires d'entreprise et les employés du segment des plus petites entreprises du marché intermédiaire, en cherchant à stimuler une croissance transformatrice et à créer de la valeur durable. Depuis sa fondation en 1988, Riverside a réalisé plus de 1 000 investissements. Ses portefeuilles internationaux de capital-investissement et de capital flexible comptent plus de 140 sociétés. Riverside Europe investit en Europe depuis 1989 et fait partie intégrante du vaste réseau mondial de la société. Riverside a la conviction qu'une présence réellement mondiale apporte une connaissance approfondie des conditions, de la culture et des pratiques commerciales à l'échelle locale, permettant aux membres de son équipe de devenir des investisseurs et partenaires d'affaires encore meilleurs.

