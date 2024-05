AstraZeneca prévoit de réaliser un chiffre d'affaires total de 80 milliards de dollars d'ici 2030 et d'atteindre une croissance continue après 2030





AstraZeneca a révélé aujourd'hui son objectif ambitieux d'atteindre un chiffre d'affaires total de 80 milliards de dollars d'ici 2030, représentant une progression de 45,8 milliards par rapport à 2023. Cet objectif sera atteint grâce à une croissance significative dans ses portefeuilles existants de l'oncologie, des produits biopharmaceutiques et des maladies rares, et en procédant au lancement d'un nombre estimé de 20 nouveaux médicaments avant la fin de la décennie. Pour favoriser une croissance soutenue au-delà de 2030, la Société continuera d'investir dans de nouvelles technologies et plateformes transformatrices, qui façonneront l'avenir de la médecine.

AstraZeneca maintiendra son engagement stratégique envers la R&D tout en se concentrant sur la productivité à l'échelle de la Société, stimulant le levier opérationnel et permettant la réalisation de son objectif d'une marge opérationnelle courante d'environ 35 pour cent d'ici 2026. Au-delà de 2026, la marge opérationnelle courante sera influencée par l'évolution du portefeuille et la société visera à atteindre au moins 35 pour cent.

Pascal Soriot, président-directeur général d'AstraZeneca, a déclaré : « AstraZeneca annonce aujourd'hui une nouvelle ère de croissance. En 2023, nous avons réalisé l'objectif ambitieux de 45 milliards de dollars de chiffre d'affaires fixé voici une décennie. En raison de la croissance prometteuse de notre pipeline innovant, qui peut potentiellement transformer des millions de vies, nous visons à présent les 80 milliards de dollars d'ici 2030.

Nous prévoyons de lancer 20 nouveaux médicaments d'ici 2030, bon nombre d'entre eux pouvant potentiellement générer plus de 5 milliards de dollars de revenus en année record. L'étendue de notre portefeuille, associée aux investissements continus dans l'innovation, favorise une croissance soutenue bien après la fin de la décennie. »

Alors qu'AstraZeneca poursuit son développement dans tous les domaines thérapeutiques, elle continuera de dissocier ses émissions de CO2 de la croissance de ses revenus. La Société a déjà réduit ses émissions de gaz à effet de serre (catégories 1 et 2) de 68 % par rapport à son niveau de référence de 2015, tout en augmentant son chiffre d'affaires total de 85 % au cours de la même période. D'ici 2026, la Société affichera une neutralité carbone pour les émissions des catégories 1 et 2 et, d'ici 2030, elle aura réduit de moitié ses émissions de catégorie 3, elle sera alors en bonne voie d'atteindre la neutralité carbone, basée sur des données scientifiques, d'ici 2045 au plus tard.

Base des ambitions, prévisions et objectifs d'AstraZeneca

Les ambitions, prévisions et objectifs d'AstraZeneca figurant dans cette annonce (les "Déclarations d'objectifs financiers") sont tirés des plus récents plans à moyen et long terme, ajustés au risque, d'AstraZeneca pour les développements dans l'entreprise depuis la finalisation de ces plans. Les Déclarations d'objectifs financiers sont basées sur les prévisions de la direction, ajustées en fonction du risque, pour des médicaments et essais cliniques individuels. Les estimations pour ces probabilités sont basées sur des données à l'échelle de l'industrie concernant des essais cliniques apparentés, dans l'industrie pharmaceutique, à un stade de développement similaire, ajustées en fonction du point de vue de la direction à l'égard du profil de risque de l'actif considéré. Les revenus en année record potentiels pour les médicaments individuels mentionnés dans ce communiqué représentent le chiffre d'affaires total maximum estimé qui sera comptabilisé par AstraZeneca au cours d'une année civile, durant le cycle de vie du médicament, et ils sont fondés sur les dernières estimations prévisionnelles de la direction, non ajustées en fonction du risque. Les estimations sont fondées sur les méthodes de prévision habituelles utilisées dans l'industrie pharmaceutique. Les revenus en année record peuvent être obtenus lors d'années différentes pour chaque NME en fonction des résultats des essais, de l'étiquette d'homologation, de la concurrence, des dates de lancement et des périodes d'exclusivité, entre autres variables. Les chiffres des revenus en année record sont tirés des ventes nettes aux valeurs nominales, ils ne sont pas ajustés en fonction des risques ni actualisés en fonction de la valeur temps. Le développement de produits pharmaceutiques présente des risques inhérents en raison de l'expérimentation scientifique et il existe tout un éventail de résultats possibles pour les essais cliniques, l'innocuité, l'efficacité et l'étiquetage des produits. Les résultats cliniques sont susceptibles de ne pas atteindre le profil du produit désiré et l'environnement concurrentiel, la tarification et le remboursement pourraient avoir des répercussions importantes sur les prévisions de revenus commerciaux. De par leur nature, les prévisions sont basées sur une multiplicité d'hypothèses et la performance réelle au cours des années à venir peut varier considérablement par rapport à ces hypothèses. Les Déclarations d'objectifs financiers figurant dans cette annonce sont basées sur les taux de change du T1 2024 ; AstraZeneca rejette toute obligation de mise à jour de ces énoncés sur la base des variations futures des taux de change.

AstraZeneca

AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq : AZN) est une société biopharmaceutique mondiale à vocation scientifique qui s'intéresse à la découverte, au développement et à la commercialisation de médicaments sur ordonnance dans les domaines de l'oncologie, des maladies rares et de la biopharmacie, incluant les maladies cardiovasculaires, rénales, métaboliques, respiratoires et immunologiques. Basée à Cambridge, au Royaume-Uni, AstraZeneca vend ses médicaments innovants dans plus de 125 pays et ils sont utilisés par des millions de patients à travers le monde. Visitez astrazeneca.com et suivez la Société sur les réseaux sociaux @AstraZeneca

Énoncés prospectifs

Afin, entre autres, d'utiliser les dispositions de règle refuge de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995, AstraZeneca (ci-après ?le Groupe') fait la mise en garde suivante :

Ce document contient des énoncés prospectifs concernant les opérations, la performance et la situation financière du Groupe, y compris, entre autres, des énoncés à propos des revenus, marges et bénéfices par action escomptés ou visés, ou d'autres mesures financières ou autres mesures (dont les Déclarations d'objectifs financiers décrites dans ce communiqué). Bien que le Groupe soit d'avis que ses attentes et objectifs sont basés sur des hypothèses raisonnables et qu'il a utilisé des méthodes de prévision habituelles utilisées dans l'industrie pharmaceutique et des prévisions ajustées en fonction du risque pour des médicaments individuels (tenant compte de la probabilité de réussite d'essais cliniques individuels, sur la base de données à l'échelle de l'industrie concernant des essais cliniques apparentés à un stade de développement similaire), tout énoncé prospectif, de par sa nature même, implique des risques et incertitudes et peut être influencé par des facteurs susceptibles de faire varier considérablement les résultats réels par rapport aux résultats prévus. Les énoncés prospectifs reflètent les connaissances et informations disponibles à la date de préparation de ce document et le Groupe n'assume aucune obligation de mise à jour de ces énoncés prospectifs. Le Groupe identifie les énoncés prospectifs en utilisant les termes 'anticipe', 'pense que', 's'attend à', ?a l'intention de' et des expressions similaires dans ces énoncés. Parmi les facteurs importants susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats réels et ceux figurant dans les énoncés prospectifs, dont certains échappent au contrôle du Groupe, figurent, entre autres :

Le risque de défaillance ou de retard dans la livraison du pipeline ou le lancement de nouveaux médicaments ;

le risque de non-respect des exigences réglementaires ou éthiques pour le développement ou l'homologation de médicaments ;

le risque de défaillances ou de retards dans la qualité ou l'exécution des stratégies commerciales du Groupe ;

le risque de pressions sur les tarifs, l'abordabilité, l'accès et de la concurrence ;

le risque lié au défaut de maintenir l'approvisionnement en médicaments de qualité et conformes ;

le risque de commerce illégal des médicaments du Groupe ;

l'impact du recours à des biens et services de tiers ;

le risque lié à la défaillance des technologies de l'information ou à la cybersécurité ;

le risque de défaillance de processus critiques ;

le risque de défaillance dans la collecte et la gestion des données conformément aux exigences légales et réglementaires et aux objectifs stratégiques ;

le risque lié à l'incapacité à attirer, développer, impliquer et retenir une main-d'oeuvre diversifiée, talentueuse et compétente ;

le risque lié au non-respect des exigences réglementaires ou éthiques par rapport à l'impact environnemental, notamment le changement climatique ;

le risque d'une remise en cause de l'innocuité et de l'efficacité des médicaments commercialisés ;

le risque d'une issue défavorable de litiges et/ou d'enquêtes gouvernementales ;

les risques liés à la propriété intellectuelle pour les produits du Groupe ;

le risque lié à l'incapacité à réaliser les plans stratégiques, à atteindre les objectifs ou à répondre aux attentes ;

le risque de défaillance du contrôle financier ou de cas de fraude ;

le risque de détérioration inattendue de la situation financière du Groupe ;

les répercussions que les événements mondiaux et/ou géopolitiques peuvent avoir, ou continuent d'avoir, sur ces risques, sur la capacité du Groupe à continuer d'atténuer ces risques, ainsi que sur les opérations, les résultats financiers ou la situation financière du Groupe.

Rien ne garantit que les conditions de clôture de la transaction proposée avec Fusion seront satisfaites selon le calendrier prévu, qu'elles seront satisfaites un jour, ni même que le "FPI-2265" (Ac225-PSMA I&T), ou une quelconque association médicamenteuse, recevra les approbations réglementaires nécessaires ou s'avérera être un succès commercial en cas d'homologation. Rien ne garantit que les conditions de clôture de la transaction proposée avec Amolyt Pharma seront satisfaites selon le calendrier prévu, qu'elles seront satisfaites un jour, ni même que l'énéboparatide ("AZP-3601") recevra les approbations réglementaires nécessaires ou s'avérera être un succès commercial en cas d'homologation.

