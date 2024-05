Les leaders de l'industrie biopharmaceutique façonnent l'avenir du développement de médicaments au Veeva R&D and Quality Summit Europe





Ascendis, Bayer, Boehringer Ingelheim, Jazz Pharmaceuticals, Novo Nordisk, Sanofi et Teva s'exprimeront sur les innovations visant à améliorer les résultats pour les patients

BARCELONE, Espagne, 21 mai 2024 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) a annoncé aujourd'hui que les dirigeants d'Ascendis Pharma A/S, de Bayer, de Boehringer Ingelheim, de Jazz Pharmaceuticals, de Novo Nordisk, de Sanofi et de Teva seront les principaux orateurs du Veeva R&D and Quality Summit, Europe , qui se déroulera du 4 au 5 juin à Madrid, en Espagne. Les professionnels des sciences de la vie de l'ensemble du secteur se réuniront pour discuter de la manière dont les technologies connectées dans les domaines clinique, réglementaire, de la sécurité et de la qualité font progresser les innovations pour les patients.

En tant que l'un des plus grands rassemblements de leaders de l'industrie biopharmaceutique en Europe, le Veeva R&D and Quality Summit réunira plus de 1 000 professionnels du secteur qui partageront leurs connaissances au cours de plus de 100 sessions. Bayer et Jazz Pharmaceuticals se joindront à Rik Van Mol, vice-président principal de Veeva Development Cloud, et à Avril England, directrice générale de Veeva Vault, pour la conférence d'ouverture visant à explorer l'avenir du développement de nouveaux médicaments et de nouvelles thérapies.

Les principales conférences de l'événement seront les suivantes :

Ascendis et Bayer partageront des stratégies visant à réduire les coûts et accélérer les essais grâce à une plateforme connectée.





partageront des stratégies visant à réduire les coûts et accélérer les essais grâce à une plateforme connectée. Boehringer Ingelheim détaillera son passage à une gestion des informations réglementaires centrée sur les données.





détaillera son passage à une gestion des informations réglementaires centrée sur les données. Novo Nordisk montrera comment il utilise les données et l'IA pour transformer la recherche clinique.





montrera comment il utilise les données et l'IA pour transformer la recherche clinique. Sanofi expliquera son approche innovante pour faire progresser la qualité grâce à l'excellence opérationnelle.





expliquera son approche innovante pour faire progresser la qualité grâce à l'excellence opérationnelle. Teva donnera un aperçu de son évolution rapide de systèmes de sécurité disparates vers une solution globale rationalisée.

Une table ronde réunissant Terry Pirovolakis, directeur général d'Elpida Therapeutics, et des experts de Veeva clôturera l'événement avec une discussion sur la manière dont l'industrie peut accélérer au mieux le développement de thérapies géniques pour les maladies rares qui sauvent des vies.

« Mettre en relation les aspects cliniques, réglementaires, de sécurité et de qualité est essentiel pour faire progresser le cycle de vie des produits et offrir de meilleurs résultats aux patients, a déclaré Rik Van Mol, vice-président principal de Veeva Development Cloud. Lors du Veeva R&D and Quality Summit, les leaders de l'industrie biopharmaceutique peuvent se mettre en relation, échanger des idées et partager de nouvelles stratégies pour faire progresser l'industrie ensemble. »

Le Veeva R&D and Quality Summit est exclusivement ouvert aux professionnels des sciences de la vie. Inscrivez-vous et consultez le programme à l'adresse veeva.com/eu/Summit .

21 mai 2024 à 14:58

