QPS ouvre une nouvelle clinique à Miami, en Floride, pour répondre à la demande croissante d'études sur l'obésité.

QPS, une organisation mondiale de recherche contractuelle (CRO) de premier plan, continue d'étendre et d'aligner ses services complets de préclinique, de bioanalyse et de clinique sur l'évolution de la demande en matière d'essais cliniques. Aujourd'hui, QPS a annoncé le développement de son site de Miami, en Floride, pour les essais cliniques de phase I, afin de répondre aux besoins croissants des sponsors.

QPS annonce l'ouverture de son nouveau centre d'essais cliniques à Miami, en Floride. Ce nouveau service de 21 lits viendra compléter les 85 lits que compte actuellement l'unité d'essais cliniques au service de la communauté des biotechnologies et des produits pharmaceutiques. Grâce à ces nouvelles infrastructures, QPS sera en mesure de répondre à l'augmentation rapide de la demande d'essais sur l'obésité et de continuer à prendre en charge des études complexes et de phase précoce sur des populations particulières. QPS possède une vaste expérience dans les domaines suivants : allergies, asthme, thérapie cellulaire et génique, SNC, BPCO, diabète, personnes âgées, oncologie, pédiatrie, polyarthrite rhumatoïde, vaccins, santé des femmes et bien d'autres domaines thérapeutiques.

« Nous avons développé nos moyens d'essais cliniques de phase I afin de mieux servir les centaines d'entreprises qui développent de nouveaux médicaments contre l'obésité. Nous avons réalisé plus de 1 500 essais cliniques de phase I-IV pour des médicaments candidats et cette évolution nous permettra d'aider un nombre exponentiel de promoteurs à faire évoluer leurs composés à travers la preuve de concept et les premiers essais chez l'homme jusqu'à la désignation du candidat », a déclaré Benjamin Chien, président du conseil d'administration, président et PDG de QPS Holdings, LLC.

« Notre pipeline est constitué de sponsors qui ont besoin d'un tel niveau de soutien. Le nombre d'études First-in-Human augmente rapidement et il y a très peu de sites à travers le pays qui peuvent les mener », a déclaré Jose Marcos, vice-président des opérations cliniques, QPS Miami. « QPS est réputé pour son succès dans les études de première application chez l'homme. Nous excellons dans les essais de phase I complexes et portant sur des populations particulières, et nos taux de recrutement et d'achèvement sont parmi les meilleurs de l'industrie. »

L'expansion s'accompagne d'une attention particulière portée à la qualité. « Pour garantir la qualité de nos essais cliniques, QPS a embauché un chercheur principal supplémentaire à temps plein afin de s'assurer de l'implication des médecins à chaque étape de nos essais », a déclaré M. Chien. « Nous avons maintenant cinq chercheurs principaux à plein temps et un réseau de plus de 25 médecins chercheurs de sous-spécialités agréés par le conseil d'administration pour soutenir l'augmentation du volume d'études dans notre pipeline. »

Wendy Marquina, médecin certifiée par l'American Board of Obesity Medicine, a rejoint QPS en tant qu'investigatrice principale dédiée aux essais de phase I. Elle apporte à QPS sa certification en obésité, ainsi que son expertise en médecine interne et en santé des femmes. Depuis la découverte des effets anti-obésité des inhibiteurs du GLP1 et du GIP, le nombre d'essais cliniques liés à l'obésité a considérablement augmenté. Plus de 2 300 études cliniques liées à l'obésité sont répertoriées comme étant en cours sur le site clinical trials.gov, et ce nombre ne cesse d'augmenter à mesure que de nouvelles entreprises se joignent à l'effort de lutte contre cette maladie grave et ses comorbidités.

« Nous nous attendons à ce que la demande d'études sur l'obésité se poursuive », a déclaré M. Marquina. « Les essais sur l'obésité sont spécialisés et uniques. Ils sont très demandés, en particulier par les entreprises qui souhaitent trouver une solution efficace à cette maladie débilitante. Jusqu'à présent, les échecs sont légion dans ce domaine, et la communauté médicale est donc très enthousiaste à l'idée qu'il existe enfin un moyen d'aider ces patients. »

Pour soutenir cette expansion à Miami, QPS a regroupé ses services de laboratoire spécialisé sur son site clinique de Miami. « Sur le marché, on trouve des CRO qui offrent des services cliniques, et ensuite des laboratoires spécialisés. Chez QPS, nous disposons désormais d'une combinaison unique de services cliniques et d'un laboratoire spécialisé sous un même toit », a déclaré M. Chien. « Cela est important dans la mesure où bon nombre de nos études exigent que les échantillons de laboratoire soient traités rapidement, en moins de huit heures. Cela n'est possible que si le site clinique et le laboratoire spécialisé sont installés au même endroit. »

Grâce à ce nouvel établissement et à l'arrivée de nouveaux cadres spécialisés dans l'obésité, QPS répond aux besoins d'agilité, de flexibilité et de rapidité de la communauté mondiale du développement de médicaments, en mettant l'accent sur les besoins des industries biotechnologiques et pharmaceutiques pour soutenir le développement de médicaments à l'échelle mondiale, de la phase préclinique à la phase de post-commercialisation.

À PROPOS DE QPS HOLDINGS, LLC

QPS est un organisme de recherche sous contrat (CRO) qui respecte les BPL et les BPC et qui offre des services de haut niveau en matière de découverte, de développements préclinique et clinique de médicaments. Depuis 1995, QPS est passé d'un petit atelier de bioanalyse à un CRO à part entière comptant plus de 1 200 employés aux États-Unis, en Europe et en Asie. Aujourd'hui, QPS offre des services étendus de R&D pharmaceutique sous contrat avec une expertise particulière en pharmacologie, DMPK, toxicologie, bioanalyse, médecine translationnelle, essais cliniques et services de recherche clinique. Leader primé dans le domaine de la bioanalyse et des essais cliniques, QPS est connu pour ses normes de qualité éprouvées, son expertise technique, son approche flexible de la recherche, la satisfaction de ses clients et ses laboratoires et installations clés en main. Grâce à l'amélioration constante de ses capacités et de ses ressources, QPS reste fidèle à son engagement de proposer une qualité exceptionnelle, des performances remarquables et un service de confiance à ses clients estimés. Pour plus d'informations, visitez le site www.qps.com ou envoyez un email à [email protected].

21 mai 2024

