PathAI annonce un programme d'accès anticipé pour promouvoir l'adoption du système de gestion d'images AISight dans les laboratoires de pathologie anatomique d'Europe continentale





PathAI, un chef de file mondial des solutions optimisées par l'IA dans le domaine de la pathologie, annonce aujourd'hui un nouveau programme d'accès anticipé (EAP) pour favoriser l'adoption de son système de gestion d'images AISight TM en Europe continentale.1 En 2023, PathAI a annoncé un programme similaire pour les laboratoires aux États-Unis, qui a attiré plus de 50 laboratoires, dont beaucoup ont exploré l'utilisation à long terme du système de gestion d'images AISight de PathAI et d'un large éventail de produits d'IA.

Dans le cadre de l'EAP, AP Laboratories in Europe peut tester AISight, une solution de pathologie numérique moderne et basée sur le cloud conforme au RGPD, ainsi que mener et publier des études de validation en conditions réelles des produits d'IA de PathAI tels qu'ArtifactDetect, TumorDetect, AIM-TumorCellularity, AIM-PD-L1 et AIM-HER2.2

« Nous sommes ravis de commencer à mettre davantage l'accent sur l'introduction du système de gestion d'images AISight dans les laboratoires européens. Nous avons continué à apporter des améliorations à la plateforme avec la contribution de notre premier groupe de clients commerciaux aux États-Unis. Nous sommes ravis de nous associer à des laboratoires européens pour démocratiser l'accès à la pathologie numérique, optimiser l'expérience des pathologistes et améliorer les résultats pour les patients », déclare Nick Brown, responsable de la croissance, PathAI.

AISight est une plateforme basée sur le cloud qui permet des flux de travail de pathologie numérique efficaces de bout en bout. AISight fournit une capacité inégalée en matière d'équilibrage et d'affectation des charges de travail, de hiérarchisation des listes de cas, d'ingestion d'images, de visualisation d'images, d'outils de collaboration et de gestion d'images et de cas. Via AISight Link, AISight peut également être intégré de manière bidirectionnelle aux systèmes d'information de laboratoire pour des flux de travail rationalisés. Les laboratoires de pathologie anatomique de toutes tailles et de toutes spécialités ? y compris les systèmes de santé, les hôpitaux universitaires et les laboratoires de référence ? peuvent utiliser AISight.

« PathAI a été un excellent partenaire de réflexion pour aider notre établissement à réfléchir à ce que signifie la création d'un flux de travail en pathologie numérique moderne de nouvelle génération qui couvre des cas d'utilisation polyvalents tels que la recherche, les essais cliniques et les diagnostics », déclare le professeur Jan Budczies, chef de la bioinformatique médicale à l'université de Heidelberg. « Nous sommes ravis de nous associer à PathAI dans le cadre de ce programme d'accès anticipé et nous nous réjouissons à la perspective de tirer parti de son portefeuille croissant de fonctionnalités et d'algorithmes sur AISight, à commencer par notre service de pathologie moléculaire, où nous sommes particulièrement intéressés par la possibilité d'estimer le contenu des cellules tumorales et de caractériser plus précisément les cellules immunitaires infiltrées en s'appuyant sur la pathologie numérique et de l'intelligence artificielle. »

AISight permet aux pathologistes d'accéder à un large éventail d'algorithmes pour optimiser le flux de travail, quantifier les biomarqueurs standardisés et hiérarchiser les cas de nouvelle génération, notamment ArtifactDetect, TumorDetect, AIM-TumorCellularity, AIM-PD-L1 (NSCLC, HNSCC, Melanoma, Urothelial) et AIM-HER2 Breast Cancer, et hébergera également des algorithmes tiers sur demande.

« Nous testons AISight dans notre service depuis plusieurs mois. À notre unité de pathologie moléculaire, nous sommes particulièrement intéressés à comprendre la faisabilité de l'estimation de la teneur en cellules tumorales par l'analyse d'images. L'AIM-TumorCellularity de PathAI peut être un outil qui changera le temps de traitement pour les patients nécessitant des tests moléculaires », déclare le professeur Holger Moch, directeur de la pathologie à l'Université de Zurich et conseiller PathAI. « PathAI a su répondre à nos besoins uniques et nous a aidés à réfléchir à la manière de choisir la solution de pathologie numérique la plus moderne et la plus innovante du marché. Nous sommes ravis de notre partenariat avec PathAI et nous nous réjouissons à la perspective de tirer parti de leur portefeuille croissant d'algorithmes et d'optimisations des fonctionnalités sur AISight. »

« Nous avons utilisé les algorithmes AIM-PD-L1 NSCLC et AIM-TumorCellularity NSCLC au cours des derniers mois dans notre établissement dans le cadre d'une vaste cohorte de recherche », déclare le Dr Jose Palacios, directeur de la pathologie à l'hôpital Ramon y Cajal de Madrid, en Espagne. « Compte tenu du succès que nous avons connu dans notre propre établissement, nous avons observé une demande croissante de toute l'Espagne pour tirer parti de ces algorithmes et nous travaillons avec plus de dix hôpitaux à travers l'Espagne pour mettre en oeuvre ces outils. »

PathAI anticipe l'obtention de la certification IVDR pour l'AISight Dx pour le diagnostic primaire d'ici le T3 2024. Les participants au programme d'accès anticipé seront les premiers à avoir accès à cette plateforme. Pour en savoir plus sur AISight, visitez notre site web. L'équipe de PathAI participera également à diverses conférences, notamment le Congrès européen de pathologie numérique à Vilnius, Lituanie (5-8 juin), le Congrès européen de pathologie à Florence, Italie (7-11 septembre) et le Congrès DP/AI à Londres, Royaume-Uni (7-8 décembre).

Notes de bas de page

1 AISighttm est réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans les procédures de diagnostic.

2 ArtifactDetecttm, TumorDetecttm, AIM-TumorCellularitytm, AIM-PD-L1tm et AIM-HER2tm sont utilisés qu'à des fins de recherche. Ne pas utiliser dans les procédures de diagnostic.

À propos de PathAI

PathAI est la seule société technologique axée sur l'IA à fournir des solutions complètes de pathologie de précision allant des services de laboratoire expérimental au déploiement d'algorithmes pour les essais cliniques et l'utilisation en laboratoire. Rigoureusement formés et validés avec des données provenant de plus de 15 millions d'annotations, ses modèles optimisés par l'IA peuvent être exploités pour rationaliser l'analyse des échantillons de pathologie afin d'améliorer l'efficacité et la précision de l'interprétation de la pathologie, ainsi que pour mieux évaluer l'efficacité thérapeutique et accélérer le développement de médicaments pour les maladies complexes.

PathAI est basé à Boston, dans le Massachusetts. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.pathai.com.

21 mai 2024 à 11:10

