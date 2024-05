La société de production de médias Egg Is Coming choisit le stockage SAN d'Infortrend pour optimiser les flux de création de contenu





TAIPEI, 21 mai 2024 /PRNewswire/ -- Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), leader du stockage d'entreprise, a annoncé aujourd'hui que la société de production de médias coréenne Egg is coming a choisi la solution de stockage d'Infortrend pour M&E , le stockage SAN d'entreprise EonStor DS , afin d'optimiser les flux de création de contenu et de stocker le volume croissant de vidéos UHD qu'elle produit.

Egg is coming est une société de production de contenu médiatique issue du géant sud-coréen du divertissement CJ ENM Entertainment Division , distributeur du film oscarisé « Parasite ». Dirigée par le célèbre producteur Lee Myung-han , Egg is coming est spécialisée dans la production de contenus de divertissement populaires, notamment des séries dramatiques, des émissions télévisées, des vidéos musicales, etc. L'équipe a produit avec succès de nombreuses séries de renom, dont « Hospital Playlist », qui est devenue la neuvième série coréenne la plus regardée de l'histoire de la télévision par câble à l'époque.

Dès sa création, l'entreprise s'est mise à la recherche d'une solution de stockage partagé à grande vitesse. Le système de stockage EonStor DS SAN d'Infortrend a été fortement recommandé par une grande société de médias qui l'a utilisé avec succès avec la solution de partage de fichiers SAN de Tiger Technology. Se fiant à cette recommandation, Egg a adopté l'EonStor DS pour ses applications d'édition vidéo. Au total, quatre appareils DS 4016, complétés par quatre unités de boîtier d'extension JB 3060L, ont été choisis pour le déploiement initial du système de stockage du studio. La solution offre une capacité totale de 1,8 Po pour stocker le contenu vidéo UHD en constante augmentation et permet des flux de travail transparents pour 29 processus de post-production simultanés.

« Le système de stockage SAN EonStor DS d'Infortrend nous a été recommandé par une grande société de production de médias, et nous sommes heureux d'avoir adopté la même solution car DS permet une collaboration rapide et confortable entre 29 monteurs vidéo », a déclaré Changmin Sim, responsable de l'équipe de montage vidéo d'Egg is coming.

Pour plus d'informations sur EonStor DS

À propos d'Infortrend

Infortrend (TWSE: 2495) développe et fabrique des solutions de stockage depuis 1993. Avec une forte emphase sur la conception interne, les tests et la fabrication, le stockage Infortrend offre des performances et une évolutivité pour correspondre aux dernières normes, des services de données conviviaux, un service après-vente personnel et une valeur inégalée. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.infortrend.com

Infortrend® et EonStor® sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Infortrend Technology, Inc. ; les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

21 mai 2024 à 03:13

Communiqué envoyé leet diffusé par :