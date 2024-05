Beatbot reconnue « société de solutions technologiques de nettoyage de piscines la plus innovante » à l'occasion de l'anniversaire de la marque





Pour célébrer cette étape importante, Beatbot annonce des offres spéciales, y compris une extension de garantie et une offre exclusive pour les modèles AquaSense Pro et AquaSense

RICHMOND, Texas, 21 mai 2024 /PRNewswire/ -- Beatbot , la marque à l'origine des robots de nettoyage de piscine les plus innovants au monde, est fière de célébrer son anniversaire après avoir révolutionné l'industrie des nettoyeurs de piscines robotisés . La première année de l'entreprise a été marquée par des jalons d'excellence et par un engagement continu à fournir des solutions de nettoyage de premier ordre en tant que produit très demandé pour le segment de marché haut de gamme. Pour célébrer cette occasion importante, Beatbot est ravie d'annoncer qu'elle a été honorée en tant que société de solutions technologiques de nettoyage de piscines la plus innovante des États-Unis en 2024 aux Homes and Garden Awards 2024, présentés par le magazine de lifestyle haut de gamme LUXlife.

Les produits primés de Beatbot, l' AquaSense Pro et l' AquaSense , sont devenus très populaires sur le marché du luxe pour leurs capacités de nettoyage avancées et leurs performances supérieures. Le modèle de série standard de la marque, l'AquaSense, offre un nettoyage complet, garantissant une piscine immaculée du sol à la paroi en passant par la ligne d'eau grâce à deux groupes de brosses à rouleaux avancées et à une filtration fine jusqu'à 150 ?m, le tout contrôlé sans fil via l'application Beatbot. L'option la plus innovante de la marque, l'AquaSense Pro offre une capacité de nettoyage complet 5-en-1 sans fil, couvrant le sol, les murs, la ligne d'eau, la surface et la clarification de l'eau, grâce à ses capteurs ultrasoniques SonicSense et la planification avancée de la trajectoire CleverNav. Sa conception unique de propulsion par vol simulé AquaGlidetm permet au robot d'être le premier de sa catégorie à parcourir gracieusement la surface de l'eau.

Extension de garantie d'un an et remises exclusives pour célébrer la récompense partagée

« Au cours de l'année écoulée, notre mission a été définie par une quête d'excellence stimulée par les retours de notre clientèle existante, a déclaré York Guo, directeur marketing de Beatbot. Grâce aux milliers de consommateurs qui nous ont fait part de leur expérience du produit, nous n'avons cessé d'affiner notre technologie pour rationaliser les capacités de nettoyage du robot. Les voix des utilisateurs contribuent directement à l'innovation et la motivent, guidant notre équipe de recherche et de développement pour créer des fonctionnalités révolutionnaires qui non seulement profitent à l'ensemble du secteur, mais fournissent également un meilleur produit pour les générations actuelles et futures d'utilisateurs de Beatbot. Être reconnu "société de solutions technologiques de nettoyage de piscines la plus innovante" est un honneur partagé par Beatbot et ses utilisateurs qui font le choix de l'innovation. »

En reconnaissance du soutien inestimable de ses utilisateurs, Beatbot propose une offre limitée sur ses robots de piscine innovants. Toutes les commandes d'AquaSense Pro et d'AquaSense de Beatbot passées avant le 31 juillet 2024 bénéficieront gratuitement d'une extension de garantie d'un an en plus de la garantie existante de deux ans. En outre, les clients peuvent bénéficier de réductions intéressantes sur l' AquaSense Pro et sur l' AquaSense sur le site officiel de Beatbot et sur la boutique Amazon pour une durée limitée.

Faites l'expérience d'une technologie de nettoyage de piscine de qualité supérieure et découvrez la série Beatbot AquaSense sur le site officiel de Beatbot : beatbot.com .

À propos de Beatbot

Beatbot est une marque technologique qui redéfinit l'entretien intelligent des piscines et qui se consacre à la robotisation globale des environnements de piscine. Fondée par des experts de l'industrie ayant travaillé plus de 10 ans dans les principales entreprises de robotique domestique, la société se développe rapidement. Elle possède aujourd'hui des bureaux dans plusieurs pays et une excellente équipe de R&D d'environ 100 personnes. Pionnière des technologies de base telles que les pompes à eau sans balais, la locomotion spatiale des drones sous-marins téléguidés, le sonar laser SLAM et les algorithmes de navigation de cartographie spatiale, Beatbot a obtenu de nombreux brevets et lancé des innovations inédites dans l'industrie. Actuellement, la société détient plus de 131 brevets (délivrés et en cours de demande), dont 51 brevets d'invention.

Contact pour les médias

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2414916/Beatbot_Honored_Most_Innovative_Pool_Cleaning_Technology_Solutions_Company.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2394852/Beatbot_LOGO.jpg

21 mai 2024 à 06:18

