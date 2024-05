YGION Biomedical annonce un financement de série A d'un montant de 15 millions d'euros pour développer des immunothérapies individualisées contre le cancer





VIENNE, 21 mai 2024 /PRNewswire/ -- YGION Biomedical GmbH, une société dédiée au développement de vaccins anticancéreux individualisés à base de néo-antigènes, a annoncé aujourd'hui l'achèvement d'un cycle de financement de série A de 15 millions d'euros par un fonds privé autrichien. Cette somme servira à développer davantage la plateforme technologique unique YGNITETM d'YGION, et à faire avancer son programme principal YG-01 vers l'étape du développement préclinique et clinique.

Fondée en 2022 et composée de vétérans et d'entrepreneurs expérimentés dans le domaine de la biotechnologie, l'équipe de haut niveau d'YGION se concentre sur le développement de vaccins anticancéreux personnalisés prêts à l'emploi grâce à une suite de technologies exclusives permettant d'identifier, de produire et de cibler l'administration de peptides néoépitopes pertinents, avec pour résultat une activation ciblée sûre, précise et exceptionnellement puissante du système immunitaire du patient.

« Nous sommes à l'aube d'une percée dans le domaine des traitements individualisés du cancer », a déclaré le Dr. Wolfgang Fischl, président-directeur général d'YGION. « Ce financement représente une formidable nouvelle pour YGION, car nous le considérons comme une validation concrète de notre approche unique. Nous sommes reconnaissants envers nos investisseurs pour leur soutien, qui nous permet de franchir une étape importante vers la validation clinique de notre technologie. Grâce à la démonstration continue de l'efficacité de notre approche, nous sommes ouverts à d'autres investisseurs et collaborateurs intéressés par notre approche révolutionnaire. »

« Nous sommes convaincus qu'avec notre technologie nous pouvons réaliser la promesse de vaccins contre le cancer simples, sûrs et efficaces », a ajouté le Dr. Geert Mudde, directeur de la technologie chez YGION. « Notre plateforme YGNITETM nous donne la capacité unique d'identifier, de sélectionner et de synthétiser les néo-antigènes pertinents puis, en combinaison avec notre vecteur de modulation immunitaire CARGONAUTTM, d'induire une puissante réponse tumorale spécifique à médiation cellulaire qui cible et élimine les cellules malignes avec une sécurité inégalée. »

Le programme principal YG-01 d'YGION est actuellement en cours de développement préclinique.

À propos d'YGION Biomedical

YGION Biomedical est une société biopharmaceutique privée en phase préclinique située à Vienne, en Autriche, qui s'engage à réaliser des immunothérapies individualisées contre le cancer. La plateforme YGNITEtm d'YGION combine le séquençage de nouvelle génération, la bio-informatique et la plateforme vaccinale exclusive CARGONAUTtm pour fournir des vaccins à base de peptides néoépitopes adaptés à chaque tumeur et à chaque patient. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ybion.bio

