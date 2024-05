42 % des entreprises sont prêtes à adopter l'identification numérique, selon une nouvelle étude de Regula





Alors que de plus en plus de pays adoptent le concept d'identité numérique, les autorités de régulation sont désireuses de présenter leurs projets et leurs réussites. Mais que pensent les entreprises de ce changement ? Pour le savoir, Regula, un développeur mondial de dispositifs de criminalistique et de solutions de vérification d'identité (IDV), a commandé une étude pour sonder les entreprises de différentes régions et industries afin de se faire une idée de leur état de préparation, de leurs préoccupations et de leurs attentes en matière d'identités numériques.

L'identité numérique est considérée comme un moyen d'améliorer l'efficacité et la sécurité des services, de réduire la fraude et de faciliter l'accès aux services publics, en veillant à ce qu'ils soient dispensés rapidement et aux bonnes personnes. Une identité numérique est une représentation en ligne d'un individu, qui contient des informations personnelles, des identifiants et des attributs utilisés pour établir et authentifier l'identité dans les espaces numériques. En tant que telle, l'identité numérique est déjà un concept bien reconnu dans différents secteurs.

Perception.Selon l'étude « The New Imperative: Digital IDs » menée par Forrester Consulting, 81 % des grandes entreprises des secteurs de l'aviation, de la banque, du secteur public, des technologies de l'information et des télécommunications ont au moins une connaissance de base de cette technologie, près de la moitié en ayant une compréhension approfondie. De plus, certains pays et secteurs, principalement ceux disposant d'infrastructures numériques avancées et de cadres réglementaires solides, ainsi que des fréquences élevées d'interactions en ligne avec les clients, ont déjà franchi le pas vers son adoption.

Implémentation. Actuellement, 42 % des organisations dans le monde intègrent activement les technologies d'identité numérique dans leurs systèmes, et 31 % d'entre elles en sont aux premiers stades de l'implémentation. De plus, 17 % des répondants développent actuellement un plan stratégique pour commencer cette transformation.

Les Émirats Arabes Unis montrent des taux d'intégration plus élevés, où la majorité des entreprises (54 %) sont déjà passées à une intégration active. En même temps, des régions avec des réglementations plus strictes, comme les États-Unis et l'Europe, adoptent une approche plus prudente, avec seulement 37 % et 39 % des entreprises respectivement déclarant être au stade de l'intégration.

« Comme le notent les experts de Forrester dans l'étude, les complexités et les disparités de la mise en oeuvre globale dans différents contextes soulignent la nécessité stratégique d'adopter une approche hybride des cartes d'identité numériques. En outre, il n'existe pas d'ensemble unique de normes mondiales universellement acceptées pour les identifiants numériques qui s'appliquent à tous les pays et à tous les secteurs. Par conséquent, le grand nombre d'entreprises qui en sont au stade de la mise en oeuvre active démontre un besoin croissant de cadres et de lignes directrices visant à favoriser l'interopérabilité, la sécurité et la protection de la vie privée entre les différents systèmes d'identification numérique. La bonne nouvelle est que plusieurs organisations internationales et organismes de normalisation ? Le New Technology Working Group de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et d'autres organismes ? travaillent sur ces normes. Il semble que la lenteur et la régularité gagnent la course », a déclaré Ihar Kliashchou, Chief Technology Officer chez Regula.

En janvier 2024, Regula a demandé à Forrester Consulting de mener une enquête auprès de 226 décideurs de niveau manager ou supérieur responsables des solutions de vérification d'identité de leur organisation. Les personnes interrogées étaient principalement originaires d'Europe, d'Amérique du Nord et du Moyen-Orient, et comptaient au moins 500 employés ou plus.

Regula est un développeur mondial de dispositifs médico-légaux et de solutions de vérification d'identité. Avec plus de 30 ans d'expérience en recherche médico-légale et la plus grande bibliothèque de modèles de documents au monde, nous créons des technologies révolutionnaires en matière de vérification de documents et de biométrie. Nos solutions matérielles et logicielles permettent à plus de 1 000 organisations et 80 autorités chargées du contrôle des frontières dans le monde de fournir un excellent service client sans compromettre la sécurité, la sûreté ou la rapidité.

Regula a été nommé à plusieurs reprises fournisseur représentatif dans le Gartner® Market Guide for Identity Verification.

