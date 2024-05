Immervision annonce l'ouverture d'un laboratoire avancé de qualité d'image à Sofia pour fournir des services d'imagerie optimisés





À une époque où la technologie visuelle fait partie intégrante de l'innovation dans tous les secteurs, Immervision, un chef de file de la vision grand angle et de la technologie d'imagerie, dévoile son laboratoire avancé de qualité d'image (IQ) à Sofia, en Bulgarie. Cette décision stratégique intervient alors que la demande de services d'imagerie optimisés s'intensifie, stimulée par les progrès dans des secteurs tels que l'IA, les véhicules autonomes, les communications vidéo, la sécurité et les soins de santé.

Avec plus de vingt ans de leadership dans le domaine du développement de systèmes de vision, de la conception optique et de l'imagerie, Immervision étend sa présence mondiale en établissant des installations de pointe à Sofia. Le nouveau IQ Lab est conçu pour promouvoir les technologies de caméra et d'imagerie, garantissant les meilleures performances visuelles pour l'application du produit.

Les offres de services de l'IQ Lab sont exhaustives et adaptées pour répondre aux normes rigoureuses des applications intelligentes d'aujourd'hui :

Vérification de la qualité de l'image : permet de garantir que les caméras atteignent et dépassent les critères de performance grâce à un ensemble de tests objectifs, subjectifs et de performance

Ajustement de la qualité d'image : réglage précis avec ISP, capacités 3A (AF / AE / AWB) et algorithmes de traitement d'image avancés

Développement de logiciel de caméra : développement de pilotes de caméra et de micrologiciels de base pour des performances de pointe

Conseil en qualité d'image : conseils d'experts sur la sélection des composants, l'étalonnage et les tests pour répondre aux besoins spécifiques du projet.

« Notre nouveau IQ LAB à Sofia est illustre le riche héritage d'Immervision en matière d'excellence de la qualité d'image, soutenu par des décennies d'expérience et les équipements les plus avancés du secteur », déclare Teodor Todorov, vice-président, qualité des images, et directeur général, Immervision IQ LAB. « Cette installation est plus qu'un laboratoire - elle se présente comme un centre d'innovation où notre équipe d'experts utilise des outils de pointe pour créer les expériences visuelles de demain. »

Immervision invite les acteurs sectoriels et les passionnés à découvrir les capacités du nouveau IQ Lab lors du prochain événement Autosens / In-Cabin à Detroit, du 21 au 23 mai 2024, au stand 237.

Pour un examen plus approfondi des approches innovantes d'Immervision et du potentiel de transformation d'IQ Lab, veuillez consulter www.immervision-iqlab.com.

À propos d'Immervision Inc.

Forte de plus de 20 ans d'innovation, Immervision crée des solutions qui voient au-delà de la vision humaine. La société invente, personnalise et concède sous licence des solutions de caméras grand angle et des technologies logicielles d'imagerie pour l'IA, la vision industrielle et les applications utilisateur, de la capture à l'affichage, dans les secteurs du mobile, de l'automobile, de la robotique, de la sécurité et d'autres industries et produits de consommation.

Visitez www.immervision.com.

21 mai 2024 à 12:05

