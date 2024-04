Puerto San Antonio et le ministère des Transports et des Télécommunications du Chili ont tenu une réunion fructueuse à Madrid avec des entreprises souhaitant participer à la construction de Puerto Exterior





SAN ANTONIO, Chili, 30 avril 2024 /PRNewswire/ -- L'événement informatif, organisé par Empresa Portuaria San Antonio à Madrid, a présenté les aspects techniques et les principaux travaux de construction de Puerto Exterior. Ce projet portuaire, le plus important de l'histoire du Chili, compte deux terminaux mesurant chacun 1,730 mètres et huit sites d'accostage, avec une capacité de transfert de marchandises de 6 millions EVP, soit plus de 60 millions de tonnes par an. L'intérêt suscité par le projet a donné lieu à une réunion fructueuse avec des entreprises spécialisées dans la construction, le dragage et le développement de méga-infrastructures.

La réunion s'est déroulée dans le contexte de l'appel international aux déclarations d'intérêt pour la construction d'un brise-lames et les travaux complémentaires à Puerto Exterior, lancé le 2 avril. Elle a réuni le ministre des Transports et des Télécommunications du Chili, Juan Carlos Muñoz ; l'ambassadeur du Chili en Espagne, Javier Velasco ; les autorités portuaires espagnoles, des banques internationales et des dirigeants d'entreprises d'ingénierie et de construction de plusieurs pays.

Le directeur général d'Empresa Portuaria San Antonio, Ramón Castañeda, et le ministre Juan Carlos Muñoz ont dirigé l'événement, auquel ont participé plus de 70 cadres d'Espagne, de France, des Pays-Bas, du Danemark et de Belgique, lesquels ont découvert les caractéristiques du projet, ses principaux travaux de construction ainsi que les délais associés, en plus de rencontrer des représentants de la société d'État chilienne pour clarifier les doutes.

M. Castañeda a souligné l'importance de cette étape, déclarant : « Les entreprises nationales et internationales que nous avons invitées à exprimer leur intérêt ont une vaste expérience des méthodes de construction. Notre projet possède une ingénierie détaillée de pointe, mais dans une entreprise de cette ampleur, il est utile d'échanger avec des experts sur les solutions les plus adaptées à l'exécution de notre projet ».

Le ministre a déclaré : « Nous nous réjouissons du nombre d'entreprises qui ont participé à la présentation de Puerto Exterior San Antonio, ainsi que de la présence de banques et d'organisations internationales qui financent ce type de projets. Cette réunion fructueuse offre le contexte idéal pour lancer l'appel aux déclarations d'intérêt pour le projet Outer Harbor, qui est le projet d'infrastructure portuaire le plus important que nous ayons eu au Chili depuis un siècle. »

L'appel international aux déclarations d'intérêt pour la construction d'un brise-lames et les travaux complémentaires à Puerto Exterior est l'invitation d'Empresa Portuaria de San Antonio aux entreprises nationales et internationales qui souhaitent participer aux travaux de l'Outer Harbor et du quai d'abri, au dragage du quai, aux travaux d'accès, et à la construction des zones de soutien communes du nouveau méga-terminal portuaire. Cette série de travaux aura un coût estimé à 1 500 millions de dollars, financé par la société d'État.

Les entreprises concessionnelles développeront les deux terminaux avec un investissement estimé à 2,5 millions de dollars. L'investissement total s'élève à près de 4 000 millions de dollars.

Puerto Exterior aura la capacité de recevoir des navires porte-conteneurs de pointe de 400 mètres et devrait commencer à fonctionner en 2036.

