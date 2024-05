L'Arabie saoudite est élue présidente du Conseil exécutif de l'ALECSO jusqu'en 2026





DJEDDAH, Arabie saoudite, 21 mai 2024 /PRNewswire/ -- L'Arabie saoudite a été élue présidente du Conseil exécutif de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et la science (ALECSO) en choisissant son représentant et membre du Conseil exécutif, M. Hani bin Moqbel Al-Moqbel, en tant que président pour le mandat 2024-2026. Cette décision a été prise après un vote majoritaire, 18 pays soutenant l'Arabie saoudite, deux pays votant pour le candidat marocain et un pays s'abstenant. Par conséquent, l'Arabie saoudite dirigera le Conseil exécutif de l'ALECSO pour un troisième mandat consécutif. Le Qatar a été élu vice-président, et le Royaume hachémite de Jordanie a été choisi comme rapporteur.

Cette élection fait suite à la réunion du Conseil exécutif qui a eu lieu après la 27e session de la Conférence générale, qui s'est achevée le vendredi 17 mai à Djeddah, organisée par le Comité national saoudien pour l'éducation, la culture et les sciences. Les membres du Conseil ont exprimé leur gratitude pour les résultats positifs et le travail de collaboration réalisé au cours des deux mandats précédents de l'Arabie saoudite, qui ont duré deux ans et dix mois.

La Conférence générale de l'ALECSO a également salué l'initiative de l'Arabie saoudite pour la "Semaine arabe à l'UNESCO", a salué l'initiative et a appelé les pays arabes à soutenir et à participer à l'événement. En outre, la conférence a condamné l'escalade du conflit israélien.

La Conférence générale a apprécié la proposition de l'Arabie saoudite de former un comité spécial pour développer les mécanismes de la Conférence générale et a approuvé la formation d'un tel comité, présidé par l'Arabie saoudite et tous les pays arabes intéressés. Il a également approuvé l'inclusion d'un point permanent à l'ordre du jour concernant les conditions éducatives, culturelles et scientifiques des pays en proie à des conflits, des crises, des catastrophes et des situations d'urgence pour le Conseil exécutif et la Conférence générale.

La conférence a appelé l'ALECSO à élaborer un plan de réponse pour les conditions éducatives, culturelles et scientifiques en fonction des demandes des États membres concernés dans les situations de conflit, de crise, de catastrophe et d'urgence afin d'évaluer leurs besoins et les dommages qui en résultent. En outre, elle a approuvé la mise en place d'une unité de partenariats et d'autofinancement au sein de la structure organisationnelle de l'ALECSO, comme proposé par le Conseil exécutif de l'organisation.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2417333/ALECSO_conference_in_Jeddah.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2417334/ALECSO_conference_in_Jeddah.jpg

20 mai 2024 à 23:08

Communiqué envoyé leet diffusé par :