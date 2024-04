Produit : Produits de viande et des légumes Problème : Aliments - Contamination microbienne - Listeria Distribution :AlbertaColombie-BritanniquePossiblement d'autres provinces et territoires Voir les produits concernés et les photos des produits...





Produit : Produits de viande et des légumes Problème : Aliments - Contamination microbienne - Listeria Distribution : AlbertaColombie-BritanniquePossiblement d'autres provinces et territoires Voir les produits concernés et les photos des produits...





Nitto Denko Avecia Inc. et Nitto Denko Avecia Pharma Services (Nitto Avecia), un chef de file mondial dans le développement contractuel et la fabrication d'oligonucléotides pour le marché thérapeutique a annoncé aujourd'hui la nomination de Mme Tammy...





Produit : Cadeau Chocolat Problème : Aliments - Allergène - Lait et soja Distribution : Ontario, Québec Voir les produits concernés et les photos des produits pour ce rappel SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)