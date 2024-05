Lincotek nomme Anthony Gascon à la tête du département de l'excellence opérationnelle mondiale du groupe et directeur général de Lincotek Medical US Casting and Machining





Lincotek Group, un fournisseur de solutions mondiales pour les marchés du médical, de l'aérospatiale et de l'IGT, a nommé cette semaine Anthony (Tony) Gascon à la tête du département de l'excellence opérationnelle mondiale du groupe et directeur général de Lincotek Medical US Casting and Machining. Tony rendra compte à Andrea Colombo, directeur général de Lincotek Group.

Dans son rôle, Tony aidera Lincotek à renforcer la mise en oeuvre de sa feuille de route en matière d'excellence opérationnelle et à accélérer sa trajectoire pour accroître l'efficacité et la satisfaction des clients dans toutes les usines Lincotek à travers le monde.

« Je suis ravi de rejoindre Lincotek à un moment très enthousiasmant », déclare Tony Gascon. « L'entreprise a des plans ambitieux pour accroître sa présence sur le marché mondial et ce sera pour moi une formidable opportunité d'aider l'organisation à fournir les solutions dont nos clients ont besoin dans le monde entier. »

Andrea Colombo, directeur général de Lincotek Group, déclare : « Tony apportera à l'entreprise de solides compétences en matière de leadership et d'excellence opérationnelle, ce qui sera un facteur clé pour Lincotek afin de mieux soutenir nos clients et notre stratégie de croissance. Chez Lincotek, nous nous engageons pleinement à fournir un service de la plus haute qualité à nos clients sur tous les marchés que nous prenons en charge ».

Tony est titulaire d'un diplôme en sciences et en génie électrique et électronique et apporte plus de 27 ans d'expérience dans le domaine des opérations. Cette expérience inclut des postes de directeur d'usine et de directeur général exécutif des opérations mondiales pour la fabrication sans gaspillage et la chaîne d'approvisionnement, ainsi que de directeur général exécutif pour la stratégie de la chaîne d'approvisionnement mondiale et la gestion de plusieurs usines au sein de GE Healthcare. Avant de travailler pour GE Healthcare, Tony a passé plusieurs années en tant qu'officier de sous-marin nucléaire dans la marine américaine.

À propos de Lincotek ? Lincotek est un fournisseur de solutions mondiales pour des services au sein de marchés de niche, y compris les turbines à gaz industrielles, l'aérospatiale et les applications médicales, ainsi qu'un fabricant leader d'équipement de revêtement industriel et l'un des producteurs les plus respectés dans le domaine de la fabrication additive. Le groupe est une entreprise familiale qui emploie plus de 1 700 personnes réparties sur 20 sites de production en Europe, en Amérique du Nord et en Asie ? lincotek.com

13 mai 2024 à 13:10

