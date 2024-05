Le gouvernement du Canada investit dans un projet communautaire d'activité physique au Québec pour promouvoir un mode de vie sain





QUÉBEC, le 13 mai 2024 /CNW/ - Il est important d'encourager les personnes au Canada à faire de l'activité physique pour les aider à prévenir les maladies chroniques et à améliorer leur santé physique et mentale globale. L'activité physique aide les gens à vivre plus longtemps, à jouir d'une meilleure santé et à avoir une vie plus productive et heureuse.

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement du Canada, au nom de l'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et de l'Activité physique, et l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, annoncent aujourd'hui l'octroi d'un investissement de 301 918 $, dans le cadre du Fonds pour la santé des Canadiens et des communautés, à Nature Québec pour son projet intitulé Des ruelles vertes et actives.

Nature Québec utilisera des ruelles dans la ville de Québec pour promouvoir l'activité physique, le transport actif et le jeu libre. Le projet vise à aider les membres de la communauté à créer des ruelles vertes et actives grâce à une expertise en matière de conception, de planification, de logistique et de mise en oeuvre. L'organisme créera et coordonnera également un regroupement de rues vertes et actives dans la ville de Québec, qui servira de réseau d'échange pour l'organisation d'activités sportives et socioculturelles.

Le projet de Nature Québec appuiera les personnes à faible revenu, dont les familles avec de jeunes enfants, les aînés, les personnes vivant seules et les nouveaux arrivants au Canada. Le projet vise également à mobiliser les personnes qui sont plus susceptibles de développer une maladie chronique, afin de les aider à créer des occasions pour mener une vie plus saine.

« Nous sommes déterminés à travailler avec des partenaires communautaires comme Nature Québec pour aider tout le monde à atteindre une santé optimale. Grâce à ce nouvel investissement, Nature Québec pourra s'appuyer sur les réussites de ses travaux antérieurs pour créer des milieux de vie qui encouragent les gens à faire de l'activité physique dans des quartiers qu'ils fréquentent déjà et qu'ils aiment. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement du Canada

Le Fonds pour la santé des Canadiens et des communautés de l'Agence de la santé publique du Canada appuie des projets qui favorisent une meilleure santé et qui visent à réduire le risque de maladies chroniques par des mesures relatives aux facteurs de risque modifiables courants, soit la mauvaise alimentation, le tabagisme et l'inactivité physique.

