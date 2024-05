Le gouvernement du Canada appuie le projet de réintégration de plastiques postconsommation par Les Industries Pro-Pals ltée





La PME de Laval bénéficie d'une aide financière de 1 M$ de DEC afin d'accélérer le virage vert et le développement durable dans les régions du Québec.

LAVAL, QC, le 13 mai 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les PME ont un rôle clé à jouer pour assurer la transition environnementale de l'économie du Québec. Elles cherchent à innover et à croître en devenant plus compétitives dans un monde plus vert. C'est pourquoi Annie Koutrakis, députée de Vimy et secrétaire parlementaire de la ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, au nom de l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, annonce aujourd'hui une contribution remboursable de 1 M$ à l'entreprise Les Industries Pro-Pals ltée (Pro-Pals).

Grâce à cette aide de DEC, l'entreprise accroîtra sa capacité de production, sa compétitivité et sa performance environnementale par l'agrandissement de ses installations actuelles. L'aide de DEC permet aussi à la PME d'acquérir et d'installer des équipements numériques de production et de recyclage de plastique tels que des extrudeurs, un système de refroidissement, un système de coupe, un robot pour triage, des silos et un logiciel de production.

Fondée en 1978, Pro-Pals est une PME manufacturière d'emballage en plastique flexible pour les industries alimentaire, pharmaceutique, horticole, de la construction, etc. Avec plus de 40 ans d'expérience dans le domaine, Pro-Pals s'est bâti une réputation pour ses aptitudes à fournir des idées innovantes et des solutions novatrices aux besoins des clients en matière de flexographie et d'emballage flexible. La PME n'hésite pas à investir dans les plus récentes avancées technologiques afin de réduire l'impact environnemental de ses activités, notamment pour la réintégration des plastiques usagés de catégorie 4 dans le cycle de production.

Une relance économique durable, juste et plus inclusive passe notamment par la transition verte des entreprises. Le gouvernement du Canada soutient les PME en favorisant le développement durable dans toutes les régions du Québec. Des programmes et services adaptés sont disponibles pour accélérer la réalisation de projets novateurs, l'adoption de technologies propres et le développement de produits plus verts. C'est de cette façon que DEC aide concrètement les entreprises, les entrepreneurs et les travailleurs du Québec à mieux se positionner et à saisir les occasions dans une économie en transition.

Citations

« Nous devons aider les PME à prendre le virage vert pour qu'elles puissent se tailler une place de choix dans l'économie de demain. C'est pourquoi le gouvernement du Canada appuie des entreprises comme Pro-Pals, dont le projet de réintégration des plastiques usagés aidera à réduire son empreinte environnementale, à augmenter sa compétitivité et à innover grâce à des technologies propres. Je tiens à souligner les efforts de cette entreprise qui contribue à la mise en place d'une économie durable. »

Annie Koutrakis, députée de Vimy et secrétaire parlementaire de la ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Les entreprises manufacturières jouent un rôle clé dans l'économie québécoise et la transition verte. C'est pourquoi notre gouvernement s'engage à les soutenir pour qu'elles demeurent compétitives, innovantes, mais aussi pour qu'elles puissent s'outiller adéquatement afin de se tailler une place dans notre économie. Voilà pourquoi DEC appuie Pro-Pals pour qui le souci de préserver l'environnement est tout aussi important que celui d'assurer sa croissance, en toute sécurité. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Notre compagnie, Pro-Pals, fabricant d'emballages souples, située à Laval, a relevé le défi d'intégrer la collecte, le surtri, le recyclage et la réutilisation de pellicules en polyéthylène (#4) postconsommation dans ses opérations. Voilà un bel exemple concret de ce qu'on peut appeler la "responsabilité élargie du fournisseur d'emballage". Notre programme innovant s'intitule "La route du Plastique". Nous comptons déjà de fiers partenaires tels que la SAQ, Pelican International, Lion Électrique, Airbus, et bien d'autres... Nous sommes extrêmement "emballés" par notre projet d'économie circulaire et avons hâte de montrer à tout le Québec ce qui peut être fait en matière de gestion des déchets plastiques. »

Ludovic Leplatois, ing., M. Sc., vice-président Technologies & Innovations, Pro-Pals

Faits en bref

Selon un sondage réalisé en 2022 par Manufacturiers et exportateurs Canada , 90 % des PME manufacturières canadiennes n'ont pas entamé leur transition vers la carboneutralité. Or, les PME génèrent environ 30 % du total des émissions de GES du Canada .

, 90 % des PME manufacturières canadiennes n'ont pas entamé leur transition vers la carboneutralité. Or, les PME génèrent environ 30 % du total des émissions de GES du . DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

La contribution financière annoncée aujourd'hui a été consentie en vertu du programme Fonds pour l'emploi et la croissance (FEC). Ce programme s'adresse aux entreprises et aux organismes économiques pour les aider à préparer les économies locales à une croissance à long terme. Il s'agit d'investissements stratégiques dans des projets qui permettront de réduire l'impact environnemental du Canada et qui favoriseront une économie verte et résiliente.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

13 mai 2024 à 11:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :