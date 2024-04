AVIS AUX MÉDIAS : Un expert de Wolters Kluwer commente le vote du Parlement européen sur l'adoption d'un amendement mettant en oeuvre les réformes de Bâle III





L'écosystème financier européen a connu un événement charnière cette semaine, alors que le Parlement européen a adopté l'amendement au règlement (UE) 575/2013, mettant en oeuvre la finalisation de Bâle III en Europe.

Cette avancée monumentale s'accompagne de l'adoption des amendements du règlement sur les exigences de fonds propres (CRR3), qui font partie d'un paquet législatif plus large, y compris des modifications de la directive 2013/36/UE, connue sous le nom de directive sur les exigences de fonds propres ou CRD.

Jeroen Van Doorsselaere, vice-président, gestion mondiale des produits et des plateformes, Wolters Kluwer FRR, déclare : « L'adoption des modifications du règlement sur les exigences de fonds propres (CRR3) représente un changement historique pour le secteur bancaire, qui vise à renforcer le cadre des exigences de fonds propres basées sur les risques et à faire face aux risques ESG. »

« Il s'agit d'une refonte majeure du cadre des exigences de fonds propres, qui a une incidence sur divers aspects, notamment le risque de crédit, le risque opérationnel, le risque de marché et le plancher de fonds propres. Alors que d'autres juridictions importantes, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni et Hong Kong, ont reporté les échéances, la région de l'EEE va de l'avant sans attendre avec les réformes de Bâle III. »

« Le temps presse pour les établissements financiers de l'EEE, étant donné que le règlement CRR3 est applicable à compter du 1er janvier 2025. Il sera essentiel que les banques et les établissements financiers agissent rapidement et exploitent les technologies transformatrices pour garantir la conformité et la préparation. »

Wolters Kluwer Finance, Risk and Regulatory Reporting (FRR) soutient les institutions financières grâce à une technologie innovante qui permet aux clients de rester conformes aux exigences réglementaires en constante évolution, de gérer l'incertitude grâce à des offres de gestion des risques financiers et de stimuler l'efficience.

Wolters Kluwer FRR fait partie de la division Corporate Performance & ESG (CP & ESG) de Wolters Kluwer, dirigée par sa CEO Karen Abramson. La division est le principal fournisseur mondial de solutions logicielles intégrées pour l'ESS, les affaires environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), et la gouvernance, le risque et la conformité (GRC). Grâce à une technologie innovante et à une expertise unique, Wolters Kluwer CP & ESG permet aux chefs d'entreprise de prendre des décisions stratégiques éclairées qui promeuvent la transformation, la performance et la gestion des risques pour un monde durable et résilient.

