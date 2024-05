Avis aux médias - BMO Groupe financier annoncera ses résultats du deuxième trimestre de 2024





MONTRÉAL, le 6 mai 2024 /CNW/ - BMO Groupe financier annoncera ses résultats financiers du deuxième trimestre de 2024 et tiendra sa conférence téléphonique destinée aux investisseurs le 29 mai 2024. Les résultats financiers seront rendus publics par le biais d'un communiqué de presse vers 6 h (HE).

Conférences téléphoniques destinées aux investisseurs

Heure : 8 h (HE)

La conférence sera accessible en mode écoute seulement :

par téléphone au 1-800-806-5484 ou au 416-340-2217 (région de Toronto ),

mot de passe : 9768240#

par Internet sur la page https://www.bmo.com/principal/a-propos-de-nous/services-bancaires/relations-avec-les-investisseurs/renseignements-financiers#2024 .

Les documents de présentation dont il sera question au cours de la conférence seront accessibles sur la page https://www.bmo.com/principal/a-propos-de-nous/services-bancaires/relations-avec-les-investisseurs/renseignements-financiers#2024 .

Rediffusion de la conférence téléphonique

Les présentations destinées aux investisseurs seront accessibles en rediffusion jusqu'au 29 juin 2024, à 23 h 59 (HE) en composant le 1-800-408-3053 ou le 905-694-9451, et en entrant le mot de passe 3927329#.

La webdiffusion sera disponible sur la page https://www.bmo.com/principal/a-propos-de-nous/services-bancaires/relations-avec-les-investisseurs/renseignements-financiers#2024 jusqu'au 1er septembre 2024.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'actif total de 1 300 milliards de dollars au 31 janvier 2024, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

6 mai 2024

