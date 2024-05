LA FONDATION POUR LA RECHERCHE EN SANTÉ LANCE UN APPEL DE CANDIDATURES POUR LE PRIX POUR LA DIVERSITÉ ET L'ÉQUITÉ EN RECHERCHE 2024





Il est possible de proposer la candidature d'un chercheur qui a fait progresser la diversité et l'équité au Canada d'ici le 1er août 2024.

OTTAWA, ON, le 6 mai 2024 /CNW/ - La Fondation pour la recherche en santé (FRS) de Médicaments novateurs Canada (MNC) lance un appel de candidatures pour le Prix pour la diversité et l'équité en recherche 2024, qui récompense des chercheurs exceptionnels ayant démontré leur engagement à promouvoir la diversité, l'équité et l'inclusion dans le domaine de la recherche en santé.

Ce prix est remis à des personnes remarquables dont les travaux favorisent la participation équitable à la recherche en santé et l'accès équitable aux soins de santé au pays, en plus d'améliorer le bien-être de tous les Canadiens, en particulier ceux qui méritent l'équité.

« En tant qu'organisation de recherche en santé de premier plan, nous nous engageons à promouvoir la diversité et l'équité dans notre domaine », a déclaré Mel Cappe, président du conseil d'administration de la FRS. « Nous croyons que des perspectives diverses et des pratiques équitables sont non seulement des idéaux, mais aussi des éléments nécessaires pour une recherche efficace en santé. »

Le Prix pour la diversité et l'équité en recherche récompense des chercheurs qui ont activement inclus des participants issus de la diversité dans leurs études afin de mieux comprendre les problèmes de santé de différents groupes de la population. Il reconnaît également les personnes qui ont travaillé sans relâche pour éliminer les obstacles susceptibles d'empêcher certains groupes de contribuer à la recherche ou d'en bénéficier.

« Nous savons qu'il existe des inégalités en matière de soins de santé dans tout le pays, et toutes les parties prenantes doivent travailler en collaboration pour y remédier », a déclaré Bettina Hamelin, présidente de MNC. « La promotion de la diversité, de l'équité, de l'inclusion, de l'accessibilité et de l'antiracisme dans la recherche en santé permet d'obtenir de meilleurs résultats sur la santé et d'offrir des soins plus inclusifs aux patients. En tenant compte des besoins et des expériences uniques des différentes communautés ou des différents groupes, nous pouvons élaborer des pratiques et des politiques de santé plus efficaces qui profitent à toute la population canadienne. »

La FRS décerne ce prix pour une deuxième année consécutive. Oluwabukola Salami, professeure à la Cumming School of Medicine de l'Université de Calgary, a été la première récipiendaire du Prix pour la diversité et l'équité en recherche en 2023 pour son travail transformateur sur les politiques et les pratiques qui influencent la santé des migrants.

Pour soumettre la candidature d'une personne exceptionnelle, remplissez le formulaire de candidature se trouvant au hrf-frs.com/prix d'ici le 1er août 2024. Le récipiendaire sera annoncé lors de la remise des prix de la FRS à Toronto en novembre.

Pour en savoir plus sur la FRS, visitez le hrf-frs.com/fr.

À propos de la Fondation pour la recherche en santé

La Fondation pour la recherche en santé (FRS) de Médicaments novateurs Canada est un organisme à but non lucratif qui investit dans les recherches en santé dans les centres universitaires canadiens et qui fait la promotion de l'importance de l'innovation en santé axée sur la recherche au pays. L'une des principales fondations pour la santé privées du pays, la FRS contribue à prévenir et à traiter les maladies, ainsi qu'à améliorer les systèmes de soins de santé canadiens. De plus, elle s'engage à résoudre des problèmes liés à la santé en faisant preuve d'excellence dans le domaine de la recherche, en formant des partenariats avec des parties prenantes et en contribuant à l'avancement des politiques publiques.

À propos de Médicaments novateurs Canada

Médicaments novateurs Canada (MNC) est l'association nationale qui représente la voix de l'industrie pharmaceutique innovatrice canadienne. L'association défend des politiques qui favorisent la découverte, le développement et l'offre de médicaments et de vaccins novateurs afin d'améliorer la vie de l'ensemble de la population. De plus, elle soutient l'engagement de ses membres d'être des partenaires précieux du système de santé canadien. L'association représente 48 entreprises, qui investissent près de 1,4 milliard de dollars par an en recherche et développement. De cette façon, elle alimente l'économie fondée sur la connaissance du pays tout en contribuant à hauteur de 8 milliards de dollars à l'économie nationale. Tous ses membres suivent le Code d'éthique de MNC, ils travaillent donc de manière hautement éthique avec les gouvernements, les payeurs privés, les professionnels de la santé et les parties prenantes.

