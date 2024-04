Onconic Therapeutics reçoit l'approbation du MFDS pour le JAQBO, un nouveau traitement du reflux gastro-oesophagien (RGO)





SÉOUL, Corée du Sud, 26 avril 2024 /PRNewswire/ -- Onconic Therapeutics, une société de biotechnologie de premier plan en Corée, a annoncé aujourd'hui que le ministère coréen de l'Alimentation et de la Sécurité des médicaments (MFDS) a approuvé le JAQBO (citrate de zastaprazan) pour le traitement du reflux gastro-oesophagien (RGO) érosif chez les adultes.

Le JAQBO est un inhibiteur compétitif du potassium de nouvelle génération (P-CAB) qui devrait devenir le nouveau traitement standard des maladies liées à l'acidité gastrique. Le JAQBO se lie directement aux pompes à protons de manière compétitive afin de réduire la sécrétion d'acide gastrique. Ce nouveau mécanisme permet une action rapide quel que soit le niveau d'acidité dans l'estomac, ce qui soulage immédiatement les symptômes. En outre, une suppression de l'acidité de plus longue durée, sans effet sur les aliments, pourrait constituer un nouveau modèle de traitement du RGO.

L'approbation du JAQBO par le MFDS est basée sur les résultats complets de l'essai clinique de phase III réalisé sur 28 sites en Corée. L'étude a démontré l'efficacité du JAQBO sur l'oesophagite érosive, avec un taux de guérison de 97,9 % après 8 semaines de traitement. Ces résultats ont été présentés lors de la Semaine européenne unie de la gastroentérologie en octobre 2023.

Onconic Therapeutics a l'intention de commercialiser le JAQBO cette année, après l'avoir inscrit sur la liste des médicaments remboursables par l'assurance maladie nationale en Corée. Les ventes nationales de JAQBO seront assurées par Jeil Pharmaceutical, la société mère d'Onconic Therapeutics.

En mars 2023, le JAQBO a été cédé sous licence au groupe Livzon Pharmaceutical, premier vendeur d'IPP en Chine, pour être développé et commercialisé, dans le cadre d'un accord d'une valeur de 127,5 millions de dollars pour la Grande Chine.

Onconic Therapeutics s'engage à améliorer les traitements gastro-intestinaux et les résultats pour les patients en élargissant les indications.

À propos d'Onconic Therapeutics

Onconic Therapeutics est un leader coréen dans le développement de nouveaux médicaments. En mettant l'accent sur la recherche innovante et l'excellence clinique, Onconic Therapeutics se consacre à l'amélioration des résultats pour les patients et à la fourniture de solutions de soins de santé de qualité pour le cancer et les troubles gastro-intestinaux.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives fondées sur nos attentes, prévisions et hypothèses actuelles. Ces déclarations sont soumises à des risques et à des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement de ceux anticipés ou projetés. Les déclarations prospectives comprennent des déclarations concernant nos performances financières futures, notre stratégie commerciale, nos projets et nos objectifs. Les facteurs susceptibles de provoquer de telles différences comprennent, sans s'y limiter, les conditions économiques, la demande du marché, les pressions concurrentielles et les changements réglementaires. Nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour une déclaration prospective pour refléter des événements ou des circonstances survenant après la date à laquelle elle a été faite.

