HTL Biotechnology, leader du marché des biopolymères, rachète à Modern Meadow son collagène recombinant humain pour les applications beauté et biomédicales





JAVENÉ, France, 6 mai 2024 /PRNewswire/ -- HTL Biotechnology renforce sa position de leader mondial de la fabrication et du développement de biopolymères de grade pharmaceutique en faisant l'acquisition de la division beauté et biomédicale de l'américain Modern Meadow (Nutley, NJ) et notamment de sa plateforme de Protéines recombinantes dont le produit le plus avancé est le collagène recombinant humain type III (rhCOL3).

Avec cette plateforme, au sein d'un centre de Recherche scientifique de tout premier plan, l'entreprise intègre aussi une équipe reconnue pour son expertise de pointe dans le domaine.

HTL Biotechnology fait ainsi une entrée remarquée dans le collagène recombinant humain pour des usages cosmétiques et médicaux, répondant non seulement à des besoins identifiés d'engagements éthiques Végan mais aussi à des propriétés uniques et différenciantes.

Le rhCOL3, développé aux Etats-Unis et produit en Europe, a d'ores et déjà suscité l'intérêt de nombreux acteurs du secteur cosmétique et de l'esthétique dans un marché encore naissant et en forte demande qui devrait rapidement dépasser le milliard de dollars.

L'ambition à travers cette acquisition est d'innover sur les segments historiques de l'entreprise que sont la médecine esthétique, la rhumatologie et l'ophtalmologie ainsi que dans de nouvelles aires thérapeutiques. La combinaison et la complémentarité des expertises en biofermentation de qualité GMP d'HTL Biotechnology et de cette nouvelle plateforme de Protéines recombinantes permettront de développer des innovations disruptives en utilisant un ou une association de biopolymères accélérant ainsi les capacités d'innovation de l'entreprise.

HTL Biotechnology proposera désormais une gamme large et unique de produits avec sa plateforme d'acide hyaluronique de grade pharmaceutique, de polynucléotides, de produits en développement tels que l'héparosan, la toxine botulinique comme neuromodulateur ou encore avec cette acquisition, une plateforme de collagènes recombinants humains.

L'entreprise renforce également sa présence sur le continent nord-américain avec d'une part les équipes d'HTL Biotechnology Manufacturing Inc. (HTL BMI) basées dans l'État du Massachussetts et d'autre part l'arrivée de cette nouvelle organisation basée à Nutley (NJ).

François Fournier, PDG de HTL Biotechnology, déclare : « Je me réjouis de la commercialisation de ce nouveau biopolymère Végan et des perspectives que cette acquisition nous donne pour innover toujours plus loin, ensemble. HTL Biotechnology devient ainsi pionnier du marché du collagène recombinant humain, là où l'entreprise était pionnière il y a 30 ans dans la bioproduction d'acide hyaluronique. La profondeur de notre portefeuille de biopolymères est unique, et c'est avec une grande fierté que nous pourrons encore mieux servir nos clients. Je suis très heureux d'accueillir, au nom d'HTL Biotechnology, les équipes beauté et biomédicales de Modern Meadow. »

« Cette acquisition stratégique marque une accélération dans le développement d'HTL Biotechnology, son expansion internationale et la diversification de son portefeuille de produits. Elle conforte sa position de leader dans les biopolymères en offrant une gamme large et innovante » commente Paul Navarre, Chairman de HTL Biotechnology.

A propos d'HTL

HTL Biotechnology est une biotech française, leader mondial du développement et de la bioproduction responsable de biopolymères de grade pharmaceutique. Ces biopolymères sont utilisés par les entreprises du secteur de la santé pour le développement de traitements dans divers domaines thérapeutiques de premiers plans tels que l'ophtalmologie, la dermatologie, l'esthétique médicale et la rhumatologie. Depuis plus de 30 ans, HTL Biotechnology est moteur dans l'innovation du secteur, collaborant avec des entités de recherche et des biotech pour répondre aux besoins médicaux de demain (médecine régénérative, administration de médicaments...). En pleine croissance internationale, HTL Biotechnology exporte près de 80% de sa production dans plus de 30 pays. Pour répondre à ces besoins mondiaux croissants en biopolymères, HTL Biotechnology a par ailleurs ouvert des filiales à Singapour et aux États-Unis, avec la construction d'une unité de production d'un neuromodulateur (HTL BMI ? Massachussetts). Ancré historiquement à Javené (Bretagne), l'entreprise regroupe sur le site les activités de production, innovation, recherche et développement et qualité. HTL Biotechnology compte près de 300 collaborateurs à travers le monde.

6 mai 2024 à 08:00

