Changement de direction chez ScreenPoint Medical : Pieter Kroese devient PDG





La société leader dans le domaine de l'IA mammaire, créatrice de Transpara®, leader sur le marché, procède à une promotion interne pour désigner son nouveau PDG

NIJMEGEN, Pays-Bas, 26 avril 2024 /PRNewswire/ -- ScreenPoint Medical a annoncé aujourd'hui une transition importante au sein de sa direction, suite au départ de Mark Koeniguer, l'actuel PDG. Mark a occupé le poste de PDG depuis 2022 et a joué un rôle déterminant dans la croissance commerciale et le succès de ScreenPoint au cours des deux dernières années.

Le conseil d'administration de la société a nommé Pieter Kroese au poste de président-directeur général à compter du 25 avril 2024. Pieter prend ses fonctions après avoir été directeur de l'exploitation de ScreenPoint pendant plus de cinq ans. Au cours de cette période, il a géré la transition de la société d'une startup précoce à une entreprise florissante avec des centaines de clients utilisant le logiciel phare de ScreenPoint, Transpara, pour prendre en charge des millions de scans par an.

« Je suis ravi de diriger ScreenPoint dans sa prochaine phase de croissance et d'innovation, a déclaré M. Kroese. Je m'engage fermement à poursuivre notre travail sur la base de nos solides fondations et à continuer à travailler en étroite collaboration avec notre équipe talentueuse afin d'assurer la poursuite de notre succès. Nous sommes déjà en train d'accroître la capacité de dépistage grâce à un soutien éprouvé aux lecteurs ; nous sommes impatients d'augmenter notre capacité à soutenir les prestataires et les femmes à l'avenir. »

Sir Michael Brady, président du conseil d'administration de ScreenPoint Medical et cofondateur de la société, a exprimé son enthousiasme quant à la nomination de Pieter : « Les remarquables qualités de leadership de Pieter, associées à sa connaissance approfondie de notre produit et de notre industrie, font de lui le choix idéal pour diriger ScreenPoint vers l'avenir. Son esprit stratégique et son engagement en faveur de l'excellence s'alignent parfaitement sur la mission de notre entreprise, à savoir la détection précoce du cancer du sein. Pieter a fait partie intégrante de notre croissance à ce jour et assurera un leadership sans faille tout au long de cette transition vers notre prochain chapitre pour nos clients, nos partenaires et notre équipe. »

Auteure de « No Longer Radical » et de plus d'une centaine de publications sur l'imagerie mammaire évaluées par des pairs, le Dr Rachel Brem est utilisatrice de Transpara et membre du conseil d'administration de ScreenPoint. Le Dr Brem a souhaité la bienvenue à M. Kroese : « Pieter fait partie intégrante de l'équipe ScreenPoint depuis des années. Je suis convaincue que son leadership continuera à assurer l'excellence du produit : une détection plus précoce avec un flux de travail de lecture exceptionnel et des résultats améliorés pour les patients. Nous continuons d'observer ces résultats dans les sites cliniques du monde entier, y compris aux États-Unis. Aucune autre solution d'IA mammaire n'a démontré les mêmes résultats que Transpara, et je suis convaincue que l'équipe continuera à repousser ces frontières sous la direction de Pieter. »

Toute l'équipe de ScreenPoint exprime sa gratitude à Mark Koeniguer et lui souhaite beaucoup de succès à l'avenir, tout en accueillant chaleureusement Pieter Kroese dans son nouveau rôle de PDG.

À propos de ScreenPoint Medical

ScreenPoint Medical traduit la recherche de pointe sur l'apprentissage automatique en technologie accessible aux radiologues, afin d'améliorer le flux de travail de dépistage, la confiance dans les décisions et l'évaluation du risque de cancer du sein. Les radiologues du monde entier font confiance à Transpara, car la solution a été mise au point par des experts en apprentissage automatique et en analyse d'images, et elle est mise à jour en tenant compte de l'avis de spécialistes en imagerie mammaire de renommée mondiale.

Découvrez toutes les preuves à l'adresse : https://screenpoint-medical.com/evidence .

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2397831/Pieter_Kroese_CEO_ScreenPoint_Medical.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1582198/ScreenPoint_Medical_Logo.jpg

26 avril 2024 à 04:54

